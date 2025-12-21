Čas na tenis, kritika Trumpa. Nový papež postupně vtiskává Vatikánu svůj styl

Autor: ,
  16:33
Když se 8. května stal první papežem původem ze Spojených států v dějinách katolické církve, stál Robert Prevost před ambiciózní výzvou nastoupit do čela církve po papežovi Františkovi, který často narušoval zavedené pořádky svou nekonvenční osobností a blízkostí k lidem. Přesnost a střídmost, odpočinek v úterý, volnější tóny ve vyjádřeních – papež Lev XIV. postupně odhaluje svůj styl, který spojuje odhodlanost a opatrnost.
Více než milion lidí se v Římě účastnil mše pod širým nebem, kterou sloužil...

Více než milion lidí se v Římě účastnil mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. (3. srpna 2025) | foto: Remo CasilliReuters

Papež Lev XIV. (26. června 2025)
Papež Lev XIV. zdraví věřící na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. (12. října...
Papežova návštěva Libanonu. (30. listopadu 2025)
Papežova návštěva Libanonu. (30. listopadu 2025)
35 fotografií

Papež se zatím pohybuje v jasné kontinuitě s kurzem nastaveným svým předchůdcem, který zdůrazňoval ochranu migrantů, podporu sociální spravedlnosti či dialog mezi náboženstvími.

Vývoj událostí ve Vatikánu je ale pomalý. Dosud papež učinil jen několik nominací na nejvyšší posty, nepřestěhoval se zatím do papežského bytu a katolický svatý rok zabral výraznou část jeho agendy. Lev XIV. učinil zatím jen jednu cestu do zahraničí, čímž naplnil přísliby předchozího papeže. Cesta do Turecka a Libanonu však odhalila ve velké míře rozdíly ve formě mezi oběma hlavami katolické církve.

VIDEO: I papež se musel zout. Při návštěvě Modré mešity ukázal bílé ponožky

Papež byl na začátku prosince přivítán s nadšením v Libanonu, Lev XIV. ale projevoval své emoce bez excesů. Doslovně četl předem připravené proslovy, střídmě zdravil věřící a vypadal stoicky i uprostřed nadšených davů.

„Papež komunikuje i postoji svého těla, gesty, náznaky,“ řekl kněz a profesor na Papežské univerzitě Gregoriana Roberto Regoli. Podle něj byl „Františkův styl velice vázán na slovo“ a improvizaci, Lev XIV. vyjadřuje své pocity především „obličejem a svým pronikavým pohledem“. „Není to osoba, která by se prosazovala svou přítomností,“ dodal Regoli, podle kterého má papež jemný a velmi sebejistý přístup.

Od prvních měsíců své vlády se hlava katolické církve vrátila k jedné opuštěné tradici – k odpočinku, který si dopřává každé úterý v papežském sídle mimo vatikánské hradby Castel Gandolfo. Papež uvedl, že svůj čas tráví hrou tenisu, plaváním, četbou a telefonáty.

Více než milion lidí se v Římě účastnil mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. (3. srpna 2025)
Papež Lev XIV. (26. června 2025)
Papež Lev XIV. zdraví věřící na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. (12. října 2025)
Papežova návštěva Libanonu. (30. listopadu 2025)
35 fotografií

„Každý by se měl alespoň trochu věnovat aktivitě, která prospívá tělu i duchu. Považuji to za velmi přínosné,“ řekl papež. Při odchodu ze sídla papež zavedl zvyk odpovídat na otázky novinářů. Jedná se o transparentní a jasně nastavený komunikační styl, který se liší od Františka, jenž poskytoval mnoho exkluzivních rozhovorů. Lev XIV. místo toho poskytl jen jeden rozhovor za sedm měsíců.

Současný papež Lev XIV. je příbuzný s Madonnou i Justinem Bieberem

V uplynulých týdnech papež ukázal neočekávanou volnost v tónu svých vyjádření ohledně rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a dokonce se vymezil vůči „extrémně neuctivému“ přístupu Washingtonu k migrantům. „Nevyhýbá se odpovědím. Říká, co si myslí, protože si je jistý svými myšlenkami a svým přístupem,“ řekl Regoli o papeži.

„Je skutečně moderní hlavou státu. Domnívá se, že papež se může neformálně vyjadřovat ohledně témat, která se netýkají jeho církevního učení,“ uvedl nejmenovaný vatikánský zdroj. Papež využívá i svou schopnost mluvit mnoha jazyky, aby oslovil velký počet lidí. Odpovídá se stejnou lehkostí v angličtině, italštině i španělštině, kterou se naučil během svého dvacetiletého pobytu v Peru, kde byl misionářem.

Vatikánské kuloáry pak vstřícně vítají jistý návrat k pořádku, k respektu institucí a oficiálních postupů, metodické správě a detailní znalosti řešených záležitosti papeže Lva XIV. „Jeho nesmělost je také evangelickou pracovní metodou. Vyjadřuje respekt k osobám, což se s Františkem vždy nedělo,“ domnívá se nejmenovaný diplomatický zdroj. Argentinský jezuita byl známým tím, že měl v soukromí vznětlivou povahu a mohl se rozloučit se svými spolupracovníky i ze dne na den.

Dům, ve kterém strávil dětství nový papež, skončil v dražbě. Stát ho chce vyvlastnit

Lev se také vrátil k jisté formě obřadnosti v oblékání a začal znovu využívat některé prvky, které František opustil. Jedná se například o rudou mozzettu, což je pláštěnka zakrývající ramena, nebo o zlatem prošívané štóly. Jeden detail však není v souladu s tímto stylem. Jedná se o inteligentní hodinky jedné známé americké značky (Apple Watch, pozn. red.), které je někdy možné vidět pod lemem papežského rukávu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Vystrčil uctil u fakulty oběti střelby. Vyjádřili se i Pavel a Babiš

Předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátoři a zástupci fakulty uctil památku obětí...

Na střelbu na Filozofické fakultě nesmíme nikdy zapomenout a je na odpovědnosti každého z nás, aby se podobná tragédie neopakovala. Při připomínce druhého výročí této tragické události to řekl...

21. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  17:02

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

21. prosince 2025  16:58

Únos, pirátství, zuří Venezuela po zajetí tankeru. USA mezitím udeřily na další

Záběry zveřejněné na účtu americké ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi...

Spojené státy v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zasahují proti dalšímu tankeru. V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a...

21. prosince 2025  16:50

Čas na tenis, kritika Trumpa. Nový papež postupně vtiskává Vatikánu svůj styl

Více než milion lidí se v Římě účastnil mše pod širým nebem, kterou sloužil...

Když se 8. května stal první papežem původem ze Spojených států v dějinách katolické církve, stál Robert Prevost před ambiciózní výzvou nastoupit do čela církve po papežovi Františkovi, který často...

21. prosince 2025  16:33

Francie začne stavět novou letadlovou loď, mnohem větší než Charles de Gaulle

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle se zásobovacím plavidlem La Meuse

Francie se rozhodla zahájit výstavbu nové letadlové lodi. Na setkání s francouzskými vojáky na základně ve Spojených arabských emirátech (SAE) to v neděli oznámil prezident Emmanuel Macron. Nové...

21. prosince 2025  16:32

Hledejte šedý nissan, napsal. Střelce z univerzity pomohl najít uživatel Redditu

Agenti FBI u vozidla značky Nissan, které využíval střelec z Brownovy...

Střelbě na americké Brownově univerzitě z 13. prosince předcházely pozoruhodné události, které napomohly útočníka, jenž zavraždil dva studenty a jednoho profesora, vypátrat. Anonymní uživatel...

21. prosince 2025  16:19

Prodejce kosmetiky Notino se zaměřil na trh služeb. Propojuje zákazníky se salony

Navštívit kosmetický salon bude nejen pro váš vzhled velkým přínosem....

Notino, největší evropský e-shop s produkty pro krásu a zdraví, přišel s novou službou Salony od Notina. Ta umožňuje zákazníkům rezervovat zkrášlovací a wellness služby v salonech na webu nebo...

21. prosince 2025

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

21. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  15:43

Švédští celníci vstoupili na palubu ruské lodě v Baltském moři, je pod sankcemi

Ruská loď Adler kotví ve švédských vodách. (21. prosince 2025)

Švédští celníci a pohraničníci vstoupili na palubu ruské nákladní lodě, která podle analytiků v minulosti převážela zbraně a na niž se vztahují sankce. Informuje o tom list Financial Times a...

21. prosince 2025  15:42

GLOSA: Velký český mág barokní hudby, o kterém však i Wikipedie mlčí

Soubor Musica Antiqua Praha se svým šéfem na archivním snímku

Pavel Klikar je výjimečná osobnost české hudby, dnes bohužel zůstávající ve stínu. Širší veřejnosti je asi nejznámější jako zakladatel Originálního českého synkopického orchestru, ale významnou práci...

21. prosince 2025  15:30

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

„Pořád to bolí.“ Zpověď rodičů, kteří před dvěma lety na fakultě ztratili dceru

Odhalení pomníku připomínajícího oběti prosincového útoku na Filozofické...

Hana a Lukáš Křístkovi před dvěma lety přišli o dceru. Majdě bylo 20 let a stala se jednou z obětí nejtragičtější masové vraždy v novodobé historii Česka. Student Filozofické fakulty Univerzity...

21. prosince 2025  15:28

Soul chce vlastní jaderné ponorky, Trump to posvětil. Ví, že USA potřebují ulevit

Jihokorejská ponorka ROKS Yun Bonggil, patřící k německému Typu 214

Jižní Korea by ráda začala stavět své vlastní jaderné ponorky. A Spojené státy, které se tomu dlouho bránily, už nejsou proti. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa si uvědomuje, že má těchto...

21. prosince 2025  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.