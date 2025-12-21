Čas na tenis, kritika Trumpa. Nový papež postupně vtiskává Vatikánu svůj styl

Papež se zatím pohybuje v jasné kontinuitě s kurzem nastaveným svým předchůdcem, který zdůrazňoval ochranu migrantů, podporu sociální spravedlnosti či dialog mezi náboženstvími.
Vývoj událostí ve Vatikánu je ale pomalý. Dosud papež učinil jen několik nominací na nejvyšší posty, nepřestěhoval se zatím do papežského bytu a katolický svatý rok zabral výraznou část jeho agendy. Lev XIV. učinil zatím jen jednu cestu do zahraničí, čímž naplnil přísliby předchozího papeže. Cesta do Turecka a Libanonu však odhalila ve velké míře rozdíly ve formě mezi oběma hlavami katolické církve.
Papež byl na začátku prosince přivítán s nadšením v Libanonu, Lev XIV. ale projevoval své emoce bez excesů. Doslovně četl předem připravené proslovy, střídmě zdravil věřící a vypadal stoicky i uprostřed nadšených davů.
„Papež komunikuje i postoji svého těla, gesty, náznaky,“ řekl kněz a profesor na Papežské univerzitě Gregoriana Roberto Regoli. Podle něj byl „Františkův styl velice vázán na slovo“ a improvizaci, Lev XIV. vyjadřuje své pocity především „obličejem a svým pronikavým pohledem“. „Není to osoba, která by se prosazovala svou přítomností,“ dodal Regoli, podle kterého má papež jemný a velmi sebejistý přístup.
Od prvních měsíců své vlády se hlava katolické církve vrátila k jedné opuštěné tradici – k odpočinku, který si dopřává každé úterý v papežském sídle mimo vatikánské hradby Castel Gandolfo. Papež uvedl, že svůj čas tráví hrou tenisu, plaváním, četbou a telefonáty.
„Každý by se měl alespoň trochu věnovat aktivitě, která prospívá tělu i duchu. Považuji to za velmi přínosné,“ řekl papež. Při odchodu ze sídla papež zavedl zvyk odpovídat na otázky novinářů. Jedná se o transparentní a jasně nastavený komunikační styl, který se liší od Františka, jenž poskytoval mnoho exkluzivních rozhovorů. Lev XIV. místo toho poskytl jen jeden rozhovor za sedm měsíců.
V uplynulých týdnech papež ukázal neočekávanou volnost v tónu svých vyjádření ohledně rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a dokonce se vymezil vůči „extrémně neuctivému“ přístupu Washingtonu k migrantům. „Nevyhýbá se odpovědím. Říká, co si myslí, protože si je jistý svými myšlenkami a svým přístupem,“ řekl Regoli o papeži.
„Je skutečně moderní hlavou státu. Domnívá se, že papež se může neformálně vyjadřovat ohledně témat, která se netýkají jeho církevního učení,“ uvedl nejmenovaný vatikánský zdroj. Papež využívá i svou schopnost mluvit mnoha jazyky, aby oslovil velký počet lidí. Odpovídá se stejnou lehkostí v angličtině, italštině i španělštině, kterou se naučil během svého dvacetiletého pobytu v Peru, kde byl misionářem.
Vatikánské kuloáry pak vstřícně vítají jistý návrat k pořádku, k respektu institucí a oficiálních postupů, metodické správě a detailní znalosti řešených záležitosti papeže Lva XIV. „Jeho nesmělost je také evangelickou pracovní metodou. Vyjadřuje respekt k osobám, což se s Františkem vždy nedělo,“ domnívá se nejmenovaný diplomatický zdroj. Argentinský jezuita byl známým tím, že měl v soukromí vznětlivou povahu a mohl se rozloučit se svými spolupracovníky i ze dne na den.
Lev se také vrátil k jisté formě obřadnosti v oblékání a začal znovu využívat některé prvky, které František opustil. Jedná se například o rudou mozzettu, což je pláštěnka zakrývající ramena, nebo o zlatem prošívané štóly. Jeden detail však není v souladu s tímto stylem. Jedná se o inteligentní hodinky jedné známé americké značky (Apple Watch, pozn. red.), které je někdy možné vidět pod lemem papežského rukávu.