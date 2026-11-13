Lev XIV. při setkání s biskupy v Peru vzpomněl, že v roce 2018, kdy zemi navštívil papež František, seděl na druhé straně pomyslného stolu. V letech 2015 až 2023 byl totiž biskupem v peruánské diecézi Chiclayo. Biskupy vyzval, aby budovali mosty, podporovali dialog či aby pomáhali v léčení ran, které trápí společnost v Peru.
Papež před biskupy také poukázal na sexuální násilí v církevním prostředí. „Musíme odpovědět, jak by učinil Ježíš, tedy pravdou, odpuštěním, odčiněním a čím dál rozhodnějším nasazením ve prospěch kultury prevence a ochrany nejslabších,“ uvedla hlava katolické církve.
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V posledních letech katolická církev v Peru musela řešit případy sexuálního násilí a zneužití uvnitř konzervativního katolického sdružení Sodalitium Christianae Vitae. Samotná organizace uvedla, že obětí zneužívání v jejím prostředí jsou nejméně tři desítky. Sdružení kvůli mnohým kauzám nechal v roce 2025 rozpustit papež František.
Později papež kritizoval v proslovu o budoucnosti peruánského lidu „nesprávné přístupy“, které podle něj zaujímají lidé, kteří se odchylují od tradičních genderových rolí. „Bůh stvořil člověka jako muže a ženu,“ uvedl papež. Podle něj to ale neospravedlňuje „nerovnost v úkolech spojených s odpovědnostmi v domácnosti ani podřízení jednoho z manželů druhému“, uvedl papež.
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„Je smutné konstatovat, že přetrvává mužský šovinismus, který se projevuje v neúčasti otců na rodinném životě, ve zneužívání a násilí vůči ženám,“ dodal Lev XIV. Vyzval dále ke kulturní rozmanitosti a obohacení. Bohatství a společenské prostředky podle něj nemají vést k obohacení několika málo lidí, ale k rozvoji všech lidí ve společnosti.
Peru je poslední etapou papežovy cesty do Latinské Ameriky, kde od 6. listopadu navštívil Argentinu a Uruguay. V Peru, kde mnoho let žil jako kněz a později jako biskup, zůstává do pondělí. V minulosti Peru udělilo současnému papeži své státní občanství.