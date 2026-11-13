Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Proti sexuálnímu násilí a šovinismu. Papež v Peru varoval před nekřesťanskými činy

Autor: ,
  17:23
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Papež Lev XIV. při setkání v peruánské metropoli Limě ve čtvrtek vyzval biskupy k nápravě a prevenci sexuálního násilí v katolické církvi. Problém papež při své současné návštěvě v Latinské Americe zmínil několikrát. Lev XIV., který do Peru přicestoval předešlou noc, také kritizoval mužský šovinismus, uvedl Vatikán.
Peruánci vítají papeže Lva XIV. při jeho návštěvě země. (13. listopadu 2026)
Peruánci vítají papeže Lva XIV. při jeho návštěvě země. (13. listopadu 2026)
Peruánci vítají papeže Lva XIV. při jeho návštěvě země. (13. listopadu 2026)
Peruánci vítají papeže Lva XIV. při jeho návštěvě země. (13. listopadu 2026)
29 fotografií

Lev XIV. při setkání s biskupy v Peru vzpomněl, že v roce 2018, kdy zemi navštívil papež František, seděl na druhé straně pomyslného stolu. V letech 2015 až 2023 byl totiž biskupem v peruánské diecézi Chiclayo. Biskupy vyzval, aby budovali mosty, podporovali dialog či aby pomáhali v léčení ran, které trápí společnost v Peru.

Papež před biskupy také poukázal na sexuální násilí v církevním prostředí. „Musíme odpovědět, jak by učinil Ježíš, tedy pravdou, odpuštěním, odčiněním a čím dál rozhodnějším nasazením ve prospěch kultury prevence a ochrany nejslabších,“ uvedla hlava katolické církve.

Základní otázky existence. Dbejme v ráji strojů o lidskost, nabádal papež v Paříži

V posledních letech katolická církev v Peru musela řešit případy sexuálního násilí a zneužití uvnitř konzervativního katolického sdružení Sodalitium Christianae Vitae. Samotná organizace uvedla, že obětí zneužívání v jejím prostředí jsou nejméně tři desítky. Sdružení kvůli mnohým kauzám nechal v roce 2025 rozpustit papež František.

Později papež kritizoval v proslovu o budoucnosti peruánského lidu „nesprávné přístupy“, které podle něj zaujímají lidé, kteří se odchylují od tradičních genderových rolí. „Bůh stvořil člověka jako muže a ženu,“ uvedl papež. Podle něj to ale neospravedlňuje „nerovnost v úkolech spojených s odpovědnostmi v domácnosti ani podřízení jednoho z manželů druhému“, uvedl papež.

Mši Lva XIV. navštívily v Argentině dva miliony lidí. Papež zavítal i do věznice

„Je smutné konstatovat, že přetrvává mužský šovinismus, který se projevuje v neúčasti otců na rodinném životě, ve zneužívání a násilí vůči ženám,“ dodal Lev XIV. Vyzval dále ke kulturní rozmanitosti a obohacení. Bohatství a společenské prostředky podle něj nemají vést k obohacení několika málo lidí, ale k rozvoji všech lidí ve společnosti.

Peru je poslední etapou papežovy cesty do Latinské Ameriky, kde od 6. listopadu navštívil Argentinu a Uruguay. V Peru, kde mnoho let žil jako kněz a později jako biskup, zůstává do pondělí. V minulosti Peru udělilo současnému papeži své státní občanství.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Přijdou genocidy i ekocidy. Thunbergová na konferenci ostře zaútočila na lídry

Na klimatickou konferenci OSN, která se koná v Turecku, přicestovala i...

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová ve čtvrtek v turecké Antalyi na klimatické konferenci OSN obvinila politiky a šéfy korporací, že ztratili ze zřetele oběti zhoršující se klimatické...

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

V Plzni pohřbili „Klempířovy nesmysly“. Lidé protestovali za nezávislost kultury

V Plzni pohřbili „Klempířovy nesmysly“. Protestovali za nezávislost kultury

Kolem 200 lidí se v pátek odpoledne v Plzni zúčastnilo recesistického smutečního průvodu Plzeňský Funus, kterým organizátoři protestovali proti krokům ministra kultury Oty Klempíře. Nechyběla rakev...

13. listopadu 2026  18:16

V Hlinsku zadrželi muže se zbraní a kuklou. Chtěl přepadnout banku, spekulují lidé

ilustrační snímek

Ozbrojený muž v kukle se v pátek postaral o pořádné pozdvižení na Tylově náměstí v Hlinsku na Chrudimsku. Muže nakonec zpacifikovali policejní težkooděnci. O zásahu, ke kterému došlo okolo třetí...

13. listopadu 2026  17:32,  aktualizováno  18:11

Trumpovi ministři žijí na základnách. Jako poslední se kvůli hrozbě stěhoval Bessent

Americký ministr financí Scott Bessent na snímku z Bílého domu 20. srpna 2026

Americká vláda čelí nebývalé vlně bezpečnostních hrozeb. Ministr financí Scott Bessent oficiálně potvrdil, že se na doporučení vládní ochranné služby vystěhoval ze svého washingtonského sídla a...

13. listopadu 2026  18:04

V USA sílí „ekonomika marnivosti“. Obchody ustupují posilovnám či kosmetice

ilustrační snímek

V amerických městech se postupně mění struktura nabídky obchodů a služeb. Místo prodejen s oblečením či elektronikou přibývají nehtová studia, kosmetické salony a fitness centra. Lidé totiž stále...

13. listopadu 2026

Poslanci ve druhém čtení schválili daň pro rafinerie. Lex Orlen, kritizuje opozice

Mimořádná schůze Sněmovny ke druhému čtení vládního návrhu na zavedení...

V pátek se mimořádně sešla Poslanecká sněmovna. Na programu měla jediný bod, a to druhé čtení vládního návrhu na zavedení speciální daně pro rafinerie. Sněmovna návrh i přes výtky opozice...

13. listopadu 2026,  aktualizováno  17:52

Nehoda kamionu a dvou dodávek uzavřela D8 u Prahy. Při požáru zemřel řidič

Kamion a dvě dodávky havarovaly na dálnici D8 ve směru na Prahu. (13. listopadu...

Kamion a dvě dodávky v pátek dopoledne havarovaly na dálnici D8 na sedmém kilometru u Postřižína ve směru na Prahu. Při nehodě, kterou doprovázel silný požár, zemřel v hořící dodávce řidič. Další...

13. listopadu 2026  10:59,  aktualizováno  17:43

Od Miss Hasička k Událostem. Jana Peroutková má za sebou nečekanou cestu

Jana Peroutková

V České televizi strávila Jana Peroutková většinu dospělého života, jak sama napsala pod oznámení o odchodu z veřejnoprávní instituce. Během necelých patnácti let vyšplhala z postu asistentky na...

13. listopadu 2026  17:42

Proti sexuálnímu násilí a šovinismu. Papež v Peru varoval před nekřesťanskými činy

Peruánci vítají papeže Lva XIV. při jeho návštěvě země. (13. listopadu 2026)

Papež Lev XIV. při setkání v peruánské metropoli Limě ve čtvrtek vyzval biskupy k nápravě a prevenci sexuálního násilí v katolické církvi. Problém papež při své současné návštěvě v Latinské Americe...

13. listopadu 2026  17:23

„Humanista“ Putin nabízí pomoc pro Kosťantynivku. Je to past, tuší Ukrajinci

Premium
Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda...

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl po vzoru evakuace ukrajinského města Olešky uspořádat humanitární misi v Kosťantynivce. Jeho slova vyvolala značnou skepsi. Pozorovatelé se domnívají, že jde jen...

13. listopadu 2026

Rodina, prohrané volby a dusno kolem Trumpa. Vance brzdí prezidentské ambice

Americký viceprezident J. D. Vance poslouchá projev prezidenta Donalda Trumpa...

Ještě donedávna se zdálo, že cesta k republikánské prezidentské nominaci pro rok 2028 je předem nalinkovaná. Americký viceprezident J. D. Vance byl vnímán jako přirozený dědic hnutí MAGA a korunní...

13. listopadu 2026  16:44

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Vzpomínky, oslavy i protesty. Akce zdarma k 17. listopadu v Praze či Brně

Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)

Desetitisíce účastníků, mnoho akcí různého zaměření v centru města a obavy z pokračování protivládních protestů, které odstartují v neděli na Letné. To bude letošní 17. listopad v centru Prahy....

13. listopadu 2026  16:40

Na Šumpersku někdo tráví psy, proslýchá se. Policie hledá majitele uhynulých zvířat

ilustrační snímek

Informace o otrávení hned několika psů nejméně ve dvou obcích na Šumpersku společně s výzvami ke zvýšené opatrnosti pro majitele se v těchto dnech objevily na sociálních sítích a také některých...

13. listopadu 2026  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.