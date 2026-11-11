Poslední papežova mše v Argentině se uskutečnila v poutní místě Luján, které je zasvěcené místní Panně Marii. Ta je mezi patronkami Argentiny. V předchozích dnech se mše s papežem v Buenos Aires zúčastnilo dva a půl milionu lidí, uvedl Vatikán.
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„Děkuji, že jste mě přijali tak srdečně, cítil jsem se jako doma,“ řekl papež ke konci mše a ocenil bohatství Argentiny, které podle něj nespočívá jen v zeměpisné rozmanitosti země, ale především v jejím lidu. Při svém kázání vzpomněl na svého předchůdce papeže Františka, který pocházel z Argentiny, ale zemi během svého pontifikátu nenavštívil. Lev XIV. také připomněl význam usmíření v zemi, kterou stále rozděluje dědictví vojenské diktatury.
„Potřebujeme se usmířit také s vlastní minulostí a přítomností, abychom vytvořili novou budoucnost, ve které bude mít poslední slovo láska,“ uvedla hlava katolické církve. Lev XIV. zahájil svůj program návštěvou federální věznice v Buenos Aires, kde během diktatury byli mučeni političtí odpůrci vlády.
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Podle odhadované účasti by středeční akce byla největším shromážděním s papežem Lvem XIV. Patřila by také k největším shromážděním se živým papežem vůbec. Pět až šest milionů lidí přišlo na mše s papežem Františkem v Manile v roce 2015 a na témže místě před dvaceti lety na mši s papežem Janem Pavlem II.
Lev XIV. odcestoval do Latinské Ameriky 6. listopadu a pěti dnech zahajuje závěrečnou část své cesty v Peru. Kromě Argentiny navštívil i Uruguay a do Vatikánu se vrátí 17. listopadu.