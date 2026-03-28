Papež jako první po pěti stoletích přijel do Monaka. Odsoudil rozdíly v bohatství

Autor: ,
  12:20
Papež Lev XIV. v sobotu přicestoval na návštěvu Monaka. Stal se tak prvním papežem po téměř pěti stoletích, který do tohoto středomořského knížectví zavítal. Hlava katolické církve chce návštěvou ukázat, že malé státy, jako je Vatikán či Monako, mohou i v době válek hrát na mezinárodním poli důležitou roli a udržovat tradiční katolické hodnoty.
Papež Lev XIV. navštívil Monako. Přivítali ho kníže Albert II. s kněžnou...

Papež Lev XIV. navštívil Monako. Přivítali ho kníže Albert II. s kněžnou Charlene a dětmi. (28. března 2026) | foto: Reuters

Papež Lev XIV. navštívil Monako. (28. března 2026)
Papež Lev XIV. navštívil Monako. (28. března 2026)
Papež Lev XIV. navštívil Monako. Přivítali ho kníže Albert II. s kněžnou...
Papež Lev XIV. navštívil Monako. (28. března 2026)
23 fotografií

Papeže, který přiletěl italským vojenským vrtulníkem, v Monaku po přistání přivítali kníže Albert II. s kněžnou Charlene. Ve svém prvním projevu ve státě známém svým bohatstvím odsoudil prohlubování propasti mezi chudými a bohatými.

Proslov pronesl francouzsky z balkonu knížecího paláce. Mluvil mimo jiné o tom, že bohatství by mělo sloužit právu a spravedlnosti, a to zvláště v době dnešních konfliktů.

Součástí papežova zhruba devítihodinového programu v zemi s 38 tisíci obyvateli je vedle soukromé schůzky s knížecím párem také dopolední setkání s katolickou komunitou v katedrále či odpolední mše na sportovním stadionu Louise II. Zpět do Vatikánu by měl odletět v 17:45.

Papež Lev XIV. vyzval k evropské jednotě a mírovému jednání o Ukrajině

Monako patří k několika málo evropským zemím, kde je katolictví státním náboženstvím. Projevilo se to například loni, když Albert II. odmítl podepsat zákon o legalizaci potratů, přestože ho předtím monacký parlament schválil poměrem hlasů devatenáct ku dvěma. Kníže argumentoval právě rolí katolické víry v monacké společnosti.

Naposledy do Monaka hlava katolické církve zavítala v roce 1538, byl jí tehdy papež Pavel III.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

Papež jako první po pěti stoletích přijel do Monaka. Odsoudil rozdíly v bohatství

Papež Lev XIV. navštívil Monako. Přivítali ho kníže Albert II. s kněžnou...

Papež Lev XIV. v sobotu přicestoval na návštěvu Monaka. Stal se tak prvním papežem po téměř pěti stoletích, který do tohoto středomořského knížectví zavítal. Hlava katolické církve chce návštěvou...

28. března 2026  12:20

Hákové kříže a slepice bez hlavy. V Teplicích zaútočili na modlitebnu muslimů

Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu...

Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu muslimské modlitebny v Teplicích. Případ vyšetřují policisté. Součástí útoku na muslimskou obec byla i o několik dní...

28. března 2026  12:11

Nejdřív prodat, chyby opravit později. Čínský model automobilek dobývá svět

Voyah Dream

Japonská spolehlivost, německá preciznost nebo americký výkon. To jsou zažité charakteristiky tradičních automobilek, které se však v posledních letech musí vyrovnávat s novou konkurencí. Tou jsou...

28. března 2026

Zmizelo 400 tisíc čokolád KitKat. Zloději ukradli auto, jež je převáželo

Tyčinka KitKat

Společnost KitKat spadající pod švýcarský potravinářský koncern Nestlé přišla o více než 400 tisíc kusů čokolád z její nové řady. Někdo totiž ukradl nákladní vůz, který je převážel. Informovala o tom...

28. března 2026  11:59

Muž na Chrudimsku ujížděl na čtyřkolce policii. Havaroval a zraněním podlehl

Nehoda se stala v Bělčicích na Strakonicku.

V pátek v noci zemřel na Chrudimsku při nehodě řidič čtyřkolky. Policie ho chtěla zkontrolovat, ale on před ní ujížděl. Havaroval a zraněním podlehl. Řekla to policejní mluvčí Markéta Janovská a...

28. března 2026  11:52

Velké obchody by se o svátcích mohly otevřít. Návrh má i podporu Motoristů

ilustrační snímek

Lidé mají šanci, že si budou moci znovu jít i o svátcích nakoupit do velkých obchodů, jak potřebují. Skoncovat s tím, že to nyní není možné, navrhuje opoziční ODS. Co je ale podstatné, návrh má...

28. března 2026  11:19

OBRAZEM: Dobré, trochu naturalistické. Připomeňte si slavné role Zdeňka Svěráka

„Ty podáváš pero, já podávám tabulky." Večerní studenti Tuček (Ladislav...

Herec, dramatik, textař i pedagog Zdeněk Svěrák patří mezi nejvlivnější osobnosti české kultury posledních více než šedesáti let. Spoluautor postavy Járy Cimrmana, jehož Žižkovské divadlo hlásí...

28. března 2026  11:01

D8 před Prahou uzavřela nehoda kamionu vezoucího náklaďák, prorazil svodidla

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená. (12....

Provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu je u hlavního města zastaven kvůli překládání nákladu z havarovaného kamionu. Kamion na tahači převážel nákladní auto a prorazil svodidla, uvedla policie.

28. března 2026  10:43

Rusové zasáhli porodnici v Oděse, Ukrajinci udeřili na rafinerii a továrny

Rusové zaútočili na Oděsu, zasáhli budovu porodnice. (28. března 2026)

Nejméně dva mrtvé a přes deset zraněných včetně dítěte si vyžádal rozsáhlý nálet ruských dronů na Oděsu. Zasažena byla i budova porodnice. Dva lidé podle úřadů zemřeli a dva utrpěli zranění také při...

28. března 2026  9:17,  aktualizováno  10:37

Ukrajina má peníze jen na dva měsíce války. Hrozí, že se nebude moci bránit

Ukrajinská vojačka během výcviku v Záporožské oblasti. (30. listopadu 2025)

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z...

28. března 2026  10:11

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Zelenskyj ztrácí parlament. Vládní poslanci už nehlasují pro „jeho“ zákony

Premium
Poslanci jsou frustrovaní. Parlamentní krize vyvrcholila během březnových...

Únava, vyhoření, spory s vládou i s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajinský parlament, který od voleb 2019 ovládala prezidentova strana Služebník lidu, přestal přijímat klíčové zákony.

28. března 2026

Amerikanistka: Trumpova blokáda dopadá nejvíc na chudé a Kubu dál řídí Raúl Castro

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Kateřina Březinová, amerikanistka

Vojenský zásah USA na Kubě je podle Kateřiny Březinové z Metropolitní univerzity Praha nepravděpodobný, přesto Washington už nyní ostrov fakticky izoluje. Jak řekla amerikanistka v Rozstřelu, dopady...

28. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.