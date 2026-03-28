Papeže, který přiletěl italským vojenským vrtulníkem, v Monaku po přistání přivítali kníže Albert II. s kněžnou Charlene. Ve svém prvním projevu ve státě známém svým bohatstvím odsoudil prohlubování propasti mezi chudými a bohatými.
Proslov pronesl francouzsky z balkonu knížecího paláce. Mluvil mimo jiné o tom, že bohatství by mělo sloužit právu a spravedlnosti, a to zvláště v době dnešních konfliktů.
Součástí papežova zhruba devítihodinového programu v zemi s 38 tisíci obyvateli je vedle soukromé schůzky s knížecím párem také dopolední setkání s katolickou komunitou v katedrále či odpolední mše na sportovním stadionu Louise II. Zpět do Vatikánu by měl odletět v 17:45.
Monako patří k několika málo evropským zemím, kde je katolictví státním náboženstvím. Projevilo se to například loni, když Albert II. odmítl podepsat zákon o legalizaci potratů, přestože ho předtím monacký parlament schválil poměrem hlasů devatenáct ku dvěma. Kníže argumentoval právě rolí katolické víry v monacké společnosti.
Naposledy do Monaka hlava katolické církve zavítala v roce 1538, byl jí tehdy papež Pavel III.