První americký papež sloužil mši na louce vedle hlavní baziliky v Lurdách před asi 150 000 lidmi, z nichž mnozí byli na invalidních vozících. Poté navštívil pečovatelské centrum pro nemocné v areálu poutního místa. Lidi, kteří žijí ve „strašné bolesti“, se snažil povzbudit slovy, že mají vrozenou důstojnost, kterou žádný zákon ani algoritmus nemůže odstranit.
„Právě naopak - ve jménu této nezcizitelné lidské důstojnosti musíme odmítnout pokušení způsobit smrt pod rouškou falešného soucitu. To, co je legální, nemusí být nutně morální,“ řekl Lev XIV. za potlesku davu.
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Základní otázky existence. Dbejme v ráji strojů o lidskost, nabádal papež v Paříži
Papež během návštěvy Francie opakovaně vyzýval k většímu respektu k životu. Připomínal katolické učení, podle něhož je třeba chránit lidský život od početí až do přirozené smrti. Toto učení se promítá do tvrdého odporu proti potratům, eutanazii a asistované sebevraždě.
„Vaše berle, vaše invalidní vozíky a vaše skryté slzy nejsou překážkou. Naopak, právě zde jste plně respektováni a vítáni. Lurdy jsou požehnaným místem, kde se vyznává krása a posvátnost života, neboť život je zde vítán jako vzácný dar od Boha,“ řekl papež ve své homilii.
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Základní otázky existence. Dbejme v ráji strojů o lidskost, nabádal papež v Paříži
V Lurdech, kde církev uznala 72 zázračných uzdravení za autentická, je otázka respektu k nejslabším, nemocným a zranitelným obzvláště palčivá. Město se v poslední době stalo také místem uzdravení pro oběti sexuálního zneužívání duchovními. Papež by se v neděli vpodvečer měl setkat se sedmi oběťmi, včetně jedné zneužité v dospělosti. Setkání má poukázat na další rozměr krize zneužívání, které církev čelí.