Maďarského premiéra Viktora Orbána přijal v pondělí ve Vatikánu papež Lev XIV. Za hlavou katolické církve dorazil předseda vlády s prosbou o podporu jeho plánů na uzavření válečného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Orbánovy další kroky povedou během dne také za italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
„Požádal jsem Svatého otce, aby podpořil protiválečné úsilí Maďarska,“ napsal Orbán na facebooku. Ještě před schůzkou uvedl, že Maďarsko pod jeho vedením chce zůstat „mimo šířící se válečnou horečku“ ve světě a že v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou organizuje „koalici proti válce“.

Orbán, který udržuje dobré vztahy s Moskvou a naopak je má napjaté s Kyjevem, označuje Maďarsko za „ostrov míru“ v Evropě a deklaruje přání ukončit za jednacím stolem válku, kterou zahájilo Rusko svou invazí na sousední Ukrajinu. Brusel i maďarskou opozici naopak obviňuje z „válečného štváčství“.

„Pokud chceme uchovat mír na Maďarsku, nemůžeme plavat s bruselským hlavním proudem,“ uvedl s odkazem na podporu Ruskem napadené Ukrajiny, která převládá mezi státy Evropské unie.

Šroký prostor byl při schůzce věnován zejména evropským otázkám, se „zvláštním zřetelem na konflikt na Ukrajině a situaci na Blízkém východě“, uvedl Svatý stolec.

Na jaře 2026 se v Maďarsku konají parlamentní volby, kde bude mít Orbán patrně silného soupeře, Pétera Magyara a jeho uskupení Tisza. To ve většině průzkumů z poslední doby vede nad Orbánovou stranou Fidesz.

Budapešť měla hostit summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o ukončení rusko-ukrajinské války, vrcholná schůzka byla ale minulý týden odložena na neurčito.

Mír lze uzavřít jen u nás, řekl Orbán na výročí povstání. Budapeští prošly davy

Orbán byl naposledy ve Vatikánu letos v dubnu, kdy se zúčastnil smutečního obřadu za zesnulého papeže Františka. Bývalý papež jej navíc přijal loni v prosinci a v roce 2023 se setkali během papežské návštěvy Maďarska. První oficiální návštěvu ve Vatikánu absolvoval Orbán v roce 2022.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Je to nevhodné, obul se Trump do Putina kvůli testu nové rakety. Kreml reagoval

Za nevhodné v pondělí označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo...

27. října 2025  9:19,  aktualizováno  12:16

Seniorka v kavárně domlouvala předání peněz, podvod odvrátila žena od vedlejšího stolu

Penzistka v Náchodě málem přišla o téměř 400 tisíc korun. Podvodník ji zmanipuloval sérií telefonátů, že má napadený účet, žena proto vybrala hotovost a chtěla ji předat údajnému bezpečnostnímu...

27. října 2025  12:15

