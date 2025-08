Papež v Římě sloužil mši pod širým nebem, zúčastnil se jí milion věřících

Kauza stará přes deset let se zjevně uzavírá. Česká armáda obdržela v roce 2015 sportovní obuv od společnosti Xena Praha, která ale byla nekvalitní. Firma měla za to rezortu zaplatit pokutu 700...

Volby by vyhrálo ANO. SPD zvyšuje náskok před STAN, Piráti posílili

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v červenci vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu s 20,8 procenty. Do Sněmovny by se dostalo...