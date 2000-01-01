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Papež Leo XIV. se těší z nového papamobilu. Peruánské letectvo a organizátoři jeho cesty po Jižní Americe představili v hlavním městě Lima speciální upravený vůz Chevrolet Colorado, který bude Svatého otce doprovázet při přejezdech mezi zeměmi.
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Třítunový automobil, který pro papeže vyrobili v Brazílii, je mimo jiné vybaven červeným kobercem na schůdcích v zadní části vozu. Vedou k vyvýšenému křeslu, ze kterého bude mluvit se svými příznivci.
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Na letecké základně Las Palmas v peruánské Limě mezitím vrcholí stavba obřího pódia, ze kterého bude papež sloužit mši během své nadcházející apoštolské cesty.
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Svatý otec i přes nedávnou operaci plic rezolutně odmítl jakékoliv zkrácení náročného programu, který od 6. do 16. listopadu zahrnuje návštěvu Uruguaye, Argentiny a Peru.
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Papežské auto bylo požehnáno při slavnostním ceremoniálu, který se konal v apoštolské nunciatuře v limské čtvrti Jesús María.
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Odhalení se zúčastnili zástupci Apoštolské nunciatury, Peruánské biskupské konference a společnosti General Motors, která měla na starosti úpravu vozidla, jakož i náměstek ministra zahraničních věcí, velvyslanec Eric Anderson, a ministr dopravy José Angello Tangherlini.
Autor: Reuters
Během slavnostního ceremoniálu generální ředitel společnosti General Motors Peru, uvedl, že předání papežského vozu představuje společnou snahu zajistit, aby se miliony Peruánců mohly bezpečně setkat se Svatým otcem. Dodal, že by měl vůz posloužit jako prostředek k přiblížení papeže obyvatelstvu.
Autor: Reuters
Kapotu zdobí vatikánské vlaječky. Uprostřed bílého pole jsou umístěny zkřížené klíče sv. Petra a tiára ze státního znaku.
Autor: Reuters
Vozidlo podle serveru Andina požehnal kardinál Pedro Barreto, emeritní arcibiskup, který náboženský obřad zahájil modlitbou „Otče náš“ a čtením z Janova evangelia.
Autor: Reuters
Papeže budou na cestě doprovázet dokonce dvě vozidla, která prošla několika úpravami, aby splňovala požadavky na přepravu a bezpečnost.
Autor: Reuters
První z nich, které už bylo slavnostně odhaleno, je opatřeno speciálním vybavením a nese symboly Vatikánu: bílé a žluté vlajky Svatého stolce nebo také...
Autor: Reuters
...papežský erb. Tradice těchto osobních znaků sahá až do dob pozdního středověku, přičemž každý z nich je unikátní podle stávajícího Svatého otce.
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Papamobil disponuje pohonem 4x4 pro náročný terén, osmistupňovou automatickou převodovkou a vylepšeným systémem odpružení.
Autor: Reuters
Kvůli bezpečnosti v sobě výbava ukrývá také pokročilé asistenční systémy pro řidiče, šest airbagů a další prvky, jejichž cílem je zajistit maximální ochranu a přispět k prevenci nehod. Dvě další sedadla jsou vyhrazena pro papežovu ochranku.
Autor: Reuters
Papeže Lva XIV. nyní čeká cesta do Latinské Ameriky, která bude zahrnovat návštěvy tří zemí v průběhu dvanácti dnů.
Autor: Reuters
Během celé cesty bude papež sloužit mše, setkávat se s místními církevními společenstvími a promlouvat k představitelům státní správy. Očekává se, že pronese přibližně 40 projevů, všechny ve španělštině.
Autor: Profimedia.cz
Právě proto na letecké základně v peruánské Limě staví obří pódium, ze kterého bude Svatý otec pro věřící sloužit jednu ze svých mší.
Autor: Profimedia.cz