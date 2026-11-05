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Papež má nový papamobil. Svou cestu po Jižní Americe zahájí mší na obřím pódiu

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Slavnostní odhalení papežského vozu v Limě v Peru. (4. listopadu 2026) Slavnostní odhalení papežského vozu v Limě v Peru. (4. listopadu 2026) Na letecké základně Las Palmas v peruánské Limě vrcholí stavba obřího pódia, ze... Na letecké základně Las Palmas v peruánské Limě vrcholí stavba obřího pódia, ze... Slavnostní odhalení papežského vozu v Limě v Peru. (4. listopadu 2026) Slavnostní odhalení papežského vozu v Limě v Peru. (4. listopadu 2026) Slavnostní odhalení papežského vozu v Limě v Peru. (4. listopadu 2026) Slavnostní odhalení papežského vozu v Limě v Peru. (4. listopadu 2026) Slavnostní odhalení papežského vozu v Limě v Peru. (4. listopadu 2026) Slavnostní odhalení papežského vozu v Limě v Peru. (4. listopadu 2026) Slavnostní odhalení papežského vozu v Limě v Peru. (4. listopadu 2026) Slavnostní odhalení papežského vozu v Limě v Peru. (4. listopadu 2026)
Papež Leo XIV. se těší z nového papamobilu. Peruánské letectvo a organizátoři jeho cesty po Jižní Americe představili v hlavním městě Lima speciální upravený vůz Chevrolet Colorado, který bude Svatého otce doprovázet při přejezdech mezi zeměmi.

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