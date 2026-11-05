Papež má nový papamobil. Svou cestu po Jižní Americe zahájí mší na obřím pódiu

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí
Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...
Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek
Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...
Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny
Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...
Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...
V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Chromý kačer Donald. V Kyjevě, Teheránu a Havaně si už lámou hlavu, co teď přijde
Donald Trump se teď vrhne na jediné a tradiční hobby všech prezidentských chromých kachen – zahraniční politiku, protože mu do ní nemůže mluvit Kongres. Hlavně pro Kyjev a Teherán to znamená zbrusu...
„Prezident ví, co na sebe.“ Hrad nevěděl o reklamě s Pavlem, firma se hájí motivací
Prezident Petr Pavel se objevil na plakátech české firmy Canis, která prodává pracovní oděvy a oblečení do přírody. Na snímcích má Pavel oblečení od této společnosti s podtitulem: „Prezident ví, co...
Vyhořelé Orlí hnízdo se připravuje na zimu. Na horu dopravuje materiál vrtulník
Orlí hnízdo nad bavorským Berchtesgadenem se začíná zabezpečovat před zimou. Na horu vysokou přes 1 800 metrů dopravuje vrtulník části jeřábu a stavební materiál. Cílem je postavit provizorní...
Tučné výpalné z prkenic bohatých Saúdů. Jemenští Húsíové nabídli konec konfliktu
Jemenští povstalci Húsíové podmínili ukončení konfliktu se Saúdskou Arábií požadavkem na 51 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč), píše list The Wall Street Journal (WSJ). Tato částka má podle Húsíů pokrýt...
Začátek konce trumpismu? Analytici se ohlédli za výsledky amerických midterms
Analytici, kteří působí v Centru transatlantických vztahů (PCTR) univerzity CEVRO, rozebírali výsledky amerických voleb do Kongresu. Někteří nevnímají za poražené přímo republikánskou stranu, ale...
Pavel nemá ambici být vyjednavačem o míru na Ukrajině. Nabízí zkušenosti z NATO
Prezident Petr Pavel nemá ambici být evropským vyjednavačem o ukončení války na Ukrajině. Rád by ale přispěl svými zkušenostmi z působení v NATO. Pavel to ve čtvrtek řekl novinářům po jednání hlav...
Izraelští Arabové o svržení Netanjahua hodně stojí. Další podpořili Eisenkota
Izraelský prezident Jicchak Herzog přijal odpoledne k povolební konzultaci zástupce další politické formace, která uspěla v parlamentních volbách. Delegace Jednotné kandidátky, které dominují...
Melania Trumpová přijala zástupce Ukrajiny a Ruska. Věří v plamen míru
Z iniciativy americké první dámy Melanie Trumpové se ve čtvrtek v Bílém domě setkali zástupci Ukrajiny a Ruska. Při ceremonii prohlásila, že si přeje, aby se nedávné příměří v Ruskem okupovaných...
Pelc chtěl po smrtelné nehodě dohodu o vině, žalobkyně nereagovala, píše NS
Miliardář a někdejší šéf loděnické továrny na gramodesky Zdeněk Pelc, který podle policie zavinil loni v létě pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu, chtěl před podáním obžaloby uzavřít dohodu o vině a...
Izrael je přítěž i pro republikány. Trumpovo „ne“ ohrozí objednané zbraně za miliardy
Americká podpora Izraele přestává být samozřejmostí. Donald Trump v den voleb do Kongresu překvapivě oznámil, že chce zastavit každoroční vojenskou pomoc, viceprezident J. D. Vance mluví o změně...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Papež má nový papamobil. Svou cestu po Jižní Americe zahájí mší na obřím pódiu
Papež Leo XIV. se těší z nového papamobilu. Peruánské letectvo a organizátoři jeho cesty po Jižní Americe představili v hlavním městě Lima speciální upravený vůz Chevrolet Colorado, který bude...
To nejsou demonstrace o poplatcích, ale aby naše vláda skončila, řekl Babiš
Skutečným důvodem demonstrací není podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše návrh jeho vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Na demonstrace jsem zvyklý. Ale ty demonstrace nejsou o...