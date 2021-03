Papež se v Iráku setkal s vlivným šíitským duchovním, mluvili o křesťanech

Cílem schůzky v Nadžafu, kterou světové agentury označují za historickou, bylo podpořit soužití mezi křesťany a muslimy. Křesťané tvoří zhruba procento iráckého obyvatelstva a v minulosti čelili četnému náboženskému násilí.

Alí Sistání papeži řekl, že křesťanům musí být umožněno žít v Iráku v míru a bezpečí a jejich ústavní práva musí být zaručena jako v případě ostatních Iráčanů. Zdůraznil, že se o to musí zasadit také náboženští vůdci.

Papež islámskému duchovnímu poděkoval za to, že „zvedl hlas na ochranu těch nejslabších a utlačovaných“. Podle Vatikánu bylo setkání příležitostí pro posílení přátelství mezi odlišnými náboženstvími.

Přesun papeže do Nadžafu doprovázela přísná bezpečnostní opatření. Setkání s islámským duchovním, které se uskutečnilo v soukromí za zavřenými dveřmi, trvalo zhruba hodinu.

Podle agentury Reuters si devadesátiletý Alí Sistání vymínil, že se setká pouze s papežem, bez přítomnosti iráckého premiéra Mustafy Kázima a prezidenta Barhama Sáliha. S oběma politiky duchovní odmítá již delší dobu komunikovat. Vliv duchovního na život v Iráku ale zůstává velký. V roce 2014 si jeho výzvu k boji proti teroristické organizaci Islámský stát vyslechly tisíce iráckých mužů a v roce 2019 tak přispěl k pádu irácké vlády.

Druhý den papežovy cesty bude pokračovat náboženským setkáním na pláni u starověkého města Ur. Toho se zúčastní šíité, sunnité, jezídové i sabejci. Místo je vybráno s odkazem na proroka Abraháma, který odtud podle bible pocházel a jehož uctívají jak křesťané, tak židé a muslimové. Večer hlava katolické církve odslouží mši v Bagdádu v chaldejském kostele svatého Josefa.



Cestu do Iráku papež pojal jako podporu tamní křesťanské komunity, která dlouhé roky trpěla sektářským násilím a perzekucemi ze strany teroristické organizace Islámský stát, a jako snahu o dialog s islámem. Františkovi předchůdci Jan Pavel II. a Benedikt XVI. se taktéž chtěli vydat do Iráku, který je považován za jednu z kolébek judaismu, křesťanství i islámu. Politická a bezpečnostní situace jim to však tehdy nedovolila.