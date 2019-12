Kněze podezřelé ze sexuálního zneužívání nebude chránit papežské tajemství

Papežské tajemství zavazovalo k vysokému stupni důvěrnosti při vyšetřování mravnostních provinění. Bylo často kritizováno jako způsob, jímž církev pomáhá chránit pachatele sexuálního násilí, umlčovat jeho oběti a zadržovat informace před policejními orgány.

Papež o změnách v kanonickém právu rozhodl v den svých 83. narozenin a kromě změn týkajících se stupně důvěrnosti při vyšetřování sexuálních deliktů rovněž zvýšil věkovou hranici u dětské pornografie. Až dosud Vatikán považoval za dětskou pornografii sexuální zobrazení dětí do 14 let, nyní je tato hranice 18 let.

Církev musí podle papeže i nadále při vyšetřování podezřelých sexuálních násilníků zajistit „bezpečnost, integritu a důvěrnost“, papežské tajemství se však na tyto případy nově nevztahuje.

Kanonické právo dosud určovalo, že pro mravnostní delikty platí nejvyšší stupeň důvěrnosti informací, která měla chránit soukromí obětí a ctít presumpci neviny, a tím i pověst nařčených lidí. Podle agentury AP ale tato praxe často sloužila i k tomu, že se uvnitř církve zatajovaly zprávy o sexuálních útocích.