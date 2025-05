Vzpomenete si, kdy jste se s papežem setkal poprvé? Jaké to bylo?

Bylo to v roce 2014 (rok po jeho zvolení, pozn. red.). Tehdy jsem byl ve Vatikánu s delegací vedení televize Mediaset, pro niž pracuji. V přijímacím sále vládla nervózní atmosféra, všichni byli natěšení, že si s papežem podají ruku. Když Svatý otec přišel ke mně, dovolil jsem si drobně zažertovat. A on se od srdce rozesmál.

Co jste řekl za vtip?

Pokaždé, když podal ruku, prohlásil: „Modlete se za mne.“ Odpověděl jsem, že se budu modlit za něj i za argentinský fotbalový klub San Lorenzo, kterému papež od mládí fandí. Jako malý chodil každou neděli s celou rodinou na stadion.