Zneuctění Boha. Ženy se obětují na oltář reklamy, zisku a porna, míní papež

„Jsou zdrojem života, a přesto jsou neustále uráženy, bity, znásilňovány a nuceny k prostituci nebo k tomu, aby uhasily život ve svých klínech,“ řekl o ženách papež. Jejich těla jsou podle něj obětována na „oltář reklamy, zisku a pornografie“.



František ženy považuje za „dárkyně a zprostředkovatelky míru“ a vyzývá, aby byly ve snaze o mír a klid ve světě plně zapojovány do rozhodování.

AP uvádí, že se František nezmínil o tradičních postojích katolické církve vůči ženám.

Podle jejího učení se nemohou ujmout kněžských funkcí. Některé konzervativce také pobuřuje, když kněžím při bohoslužbách pomáhají dívky coby ministrantky.

Na první lednový den v kalendáři katolické církve připadá slavnost Matky Boží, Panny Marie. Papež se zároveň omluvil za to, že v úterý „ztratil trpělivost“, když na náměstí Svatého Petra plácl přes ruku jistou ženu, která ho tahala za ruku a nechtěla pustit.

Na videu zveřejněném na Twitteru je vidět, jak se viditelně rozzlobený papež snaží vyprostit z jejího sevření.

