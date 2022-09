Dodávky zbraní napadené zemi jsou morálně přijatelné, řekl papež

„Toto je politické rozhodnutí, které může být morální, morálně přijatelné, pokud je přijato za podmínek mravnosti,“ přemítal papež o morálním právu zemí posílat zbraně Ukrajině. Poukázal také na pojetí „spravedlivé války“ podle katolické církve, povolující úměrné použití smrtících zbraní pro sebeobranu před agresorem.

„Sebeobrana není jen legální, ale je také výrazem lásky k vlasti. Ten, kdo se nebrání, kdo něco nebrání, tak to nemiluje. Ti, kteří něco brání, to milují,“ řekl František.

Papež pak vysvětlil svůj pohled na to, kdy jsou dodávky zbraní nějaké zemi morální, a kdy ne. „Může to být nemorální, pokud je záměrem vyprovokovat více války nebo při prodeji nebo přenechání zbraní, které (země) už nepotřebuje. Motivace je tím, co do velké míry určuje morálnost tohoto kroku,“ řekl papež.

Na otázku, zda by Ukrajina měla jednat se zemí, která ji napadla, papež řekl, že dialog se zeměmi, které válku začaly, je vždy obtížný, ale neměl by být vylučován. „Nevylučoval bych dialog s jakoukoli mocností, která je ve válce, i kdyby to bylo s agresorem. Někdy musíte takový dialog vést. Nevoní vám to, ale musíte to udělat,“ zdůraznil František.