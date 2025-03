Zásadním momentem byl 28. únor, kdy Vatikán veřejnost informoval, že papež prodělal respirační krizi, připustil lékař.

„Všichni jsme si uvědomovali další zhoršení situace a bylo riziko, že to nezvládne,“ řekl Alfieri o papežově stavu na pokraji smrti. „Ten večer byl strašný. Věděl, jako my, že se nemusí dožít rána,“ připustil lékař.

Podle něj se lékaři v té době rozhodovali, zda přestat s terapií a „nechat jej odejít“, nebo nasadit všechny dostupné léčebné prostředky „s obrovským rizikem poškození dalších orgánů“.

Nakonec se vydali cestou pokračování léčby. „Rozhoduje vždy Svatý otec,“ odpověděl Alfieri na otázku, kde nakonec učinil rozhodnutí. „Vyzkoušejte všechno, nevzdáme se,“ řekl podle Afieriho papež lékařům.

Podle Alfieriho to bylo správné rozhodnutí a učiněné kroky pomohly. Papež se nechal hospitalizovat 14. února se zánětem průdušek, později mu lékaři diagnostikovali i zápal plic. Nemocnici opustil v neděli.

Lékaři papežovi doporučili dvouměsíční „ochranou léčbu doma“. Podle Alfieriho by se mimo jiné měl vyhýbat „kontaktům se skupinami lidí či dětmi, které by mohly přenášet nové infekce“. Právě kontakt s věřícími je však jednou z náplní papežovy činnosti. „On je ale papežem, a my mu nemůžeme diktovat, jak se má chovat,“ řekl Alfieri ohledně doporučení po odchodu z nemocnice.