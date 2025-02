Papež kvůli vetchému zdraví trpí již několik let, tvrdí to alespoň zdroje z jeho blízkého okolí. Tentokrát je však situace vážnější. Františka podle italských médií ničí nesnesitelné bolesti a svým nejbližším přiznal, že „tentokrát to možná nezvládne“. Převozu do nemocnice dlouho odolával, v pátek svolil po nátlaku lékařů, podle kterých by jinak brzy zemřel.

Jednou z cest by mohl být výběr z kardinálů z rozvojových zemí, favorité zde jsou z Filipín a Demokratické republiky Kongo.