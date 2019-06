Skoncujte s chudobou, naznačil papež Rumunům, jak zabránit masové emigraci

8:55 , aktualizováno 8:55

Papež František v pátek po zahájení své třídenní návštěvy Rumunska vyzdvihl pokrok, který země učinila za 30 let po pádu komunismu. Zároveň vyjádřil politování nad tím, že mnoho lidí odchází ze země pryč do zahraničí. Podle něj by Rumuni měli společnou prací dokončit reformy a posílit instituce, aby tomu zabránili.