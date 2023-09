Papež před přistáním v Mongolsku přál vše dobré „jeho excelenci“ Siovi

Papež František přiletěl do Mongolska, kde žije jedna z nejmenších národních katolických komunit na světě. Je to poprvé, co hlava katolické církve navštívila tuto asijskou zemi. Do Ulánbátaru dorazil po nočním letu přes čínský vzdušný prostor, z něhož poslal pozdrav prezidentovi Si Ťin-pchingovi.