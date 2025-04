kroc Tereza Krocová ČTK Autor:

12:46

S nástupem papeže Františka do čela katolické církve v březnu 2013 začala ve Vatikánu nová éra. Argentinský jezuita Jorge Mario Bergoglio, který zemřel na Velikonoční pondělí ve věku 88 let, byl mimo jiné prvním papežem z amerického kontinentu a za dvanáct let coby hlava církve zbořil mnohá tabu.