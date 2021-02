Vzácný rukopis unikl ze spárů IS. Papež ho teď odveze zpět do Iráku

Papež František při své březnové cestě do Iráku odveze nazpět vzácný rukopis z 14. či 15. století, který se podařilo zachránit před teroristickou organizací Islámský stát (IS). Knihu se podařilo s pomocí církevních kruhů poslat do Itálie, kde byla zrestaurovaná, uvedla ve čtvrtek agentura AFP. Papež bude v Iráku od 5. do 8. března.