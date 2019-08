Rudý mor nahradil duhový. Polský klerik rozlítil liberály, Duka ho podpořil

Krakovský arcibiskup Marek Jedraszewski na začátku srpna při výročí 75 let od Varšavského povstání označil ideologii LGBT komunity jako „duhový mor“ a dodal, že lidé, kteří požadují toleranci pro menšiny, ve skutečnosti podporují „násilí, ponižování a výsměch těm nejsvatějším symbolům“.

„Rudý mor byl nahrazen duhovým, který stejně jako komunismus vytáhl do boje se srdci, dušemi a myšlením,“ řekl Jedraszewski a dodal, že komunistická a LGBT ideologie vychází ze stejného základu. Globální kampaň za práva sexuálních menšin je podle něj duhová nemoc.

Jeho výroky vyvolaly odpor mezi liberální opozicí a další vlnu kritiky namířenou proti vládnoucí straně Práva a spravedlnosti (PiS).

„Lidé, kteří patří do takzvaných sexuálních menšin, jsou naši bratři a sestry, za které Ježíš Kristus položil život. Ale respekt k těmto lidem nemůže vést k přijetí ideologie, která má za cíl revoluci ve společenských hodnotách a mezilidských vztazích,“ zastal se Jedraszewského předseda Polské biskupské konference, poznaňský arcibiskup Stanislaw Gadecký. Informoval o tom list Catholic Herald.



Gadecký zároveň žádal polský parlament, aby se nezastával snah o zrovnoprávnění stejnopohlavního svazku a adopci dětí páry stejného pohlaví.

Pražský arcibiskup Dominik Duka se v předvečer pražského Prague Pride polských souputníků zastal. „Připojuji se k prohlášení předsedy polských biskupů, arcibiskupovi Gadeckého, který se vymezil vůči světonázorovému totalitarismu prezentovaného v poslední době agresivními vyjádřeními stoupenců ideologie LGBT,“ uvedl Duka na Twitteru.



První polský politik a zároveň lídr proevropské strany Jaro, který otevřeně přiznal odlišnou sexuální orientaci, Robert Bierdon nazval arcibiskupa Jedraszewského „převtěleným ďáblem“ a obvinil ho z překročení hranic, za které by se nikdo neměl v demokratickém státě dostat.



„Jsem gay a on mi do tváře říká, že mám mor. Chtěl bych mu povědět o svém dětství a o tom, jak jsem chtěl spáchat sebevraždu poté, co jsem opakovaně četl, že homosexualita je nemoc,“ řekl politik a informoval, že připravuje dopis papeži Františkovi a doufá, že do situace zasáhne.

Kázání, která šíří nenávist

Předseda Střediska pro sledování rasistického a homofobního chování Konrad Dulkiewicz v pátek podle deníku Wyborcza Kraków předložil požadavek, aby se Jedraszewského prohlášení přezkoumalo z hlediska podpory fašismu nebo jiného totalitní ideologie.



Polské katolické rádio také Maryja informovalo, že mu Google 6. srpna nařídil, aby odstranilo všechna Jedraszewského kázání ze svého YouTube kanálu, protože podporují nenávist.

V reakci na to arcibiskupova slova přes dvě stovky protestujících včetně katolíků před Apoštolskou nunciaturou ve Varšavě požadovaly podle serveru TVN 24 Jedraszewského odvolání.

„Tato revoluce zvyků a mravů často mávala vlajkou svobody – svobody v uvozovkách – ale ve skutečnosti vedla k duchovnímu a materiálnímu zpustošení bezpočtu lidských bytostí, zejména těch nejzranitelnějších. Je stále zřejmější, že úpadek manželství se pojí s růstem chudoby a řadou dalších sociálních problémů,“ uvedl papež František podle Rádia Vatikán.



Také přirovnal genderovou teorii k jaderným zbraním a genetické manipulaci. „Nic z toho neuznává pořádek stvoření,“ komentoval. Na druhé straně však připouští, že jisté zlepšení v akceptování a soucitu s LGBT komunitou je nutné, informoval server RT News.

LGBT se rozšiřuje o satanistickou agendu

„Jako primas český, předseda České biskupské konference, arcibiskup pražský a kardinál římskokatolické církve se k prohlášení předsedy polského episkopátu připojuji a k podobnému kroku vyzývám i zástupce slovenské a maďarské biskupské konference,“ hlásal na svých stránkách kardinál. „Zároveň vnímám jako varovné, že témata LGBT ideologie se podle posledních zpráv rozšiřují i o ateistickou a satanistickou agendu, tedy o jevy, o jejichž odmítnutí nemůže být celospolečenských pochyb,“ připojil.



Duka se k „agresivní a místy i nenávistné rétorice stoupenců ideologie LGBT“, jak ji označil na svém webu, nevyjadřuje poprvé. Už v roce 2011 apeloval při prvním konání pochodu Prague Pride na tehdejšího pražského primátora Bohuslava Svobodu (ODS), aby zrušil svou záštitu nad celou akcí.



Podle jeho mínění bylo „již z předběžného programu Prague Pride zřetelné, že nejde o otázku práva menšiny na toleranci, ale o propagaci uvolněného životního stylu, který není zodpovědný, důstojný a krásný“ a že „takovéto akce mediální cestou vytěsňují ze společnosti opravdový vhled do vážnosti problému“.



Duka je také odpůrce přenášení festivalu Prague Pride do katolických farností, protože podle něj „církev nemůže řadu postojů organizátorů a stoupenců ze zásady sdílet a není šťastné, když se tato problematika v církvi otevírá právě v souvislosti s pochodem hrdosti, protože převážná část účastníků nejsou věřící a není jejich záměrem řešit vztah k církvi.

Střety zastánců a odpůrců LGBT nejsou v Polsku ojedinělé

V katolickém Polsku se nejedná o první rozruch způsobený odpůrci LGBT. Minulý měsíc soudy zakázaly distribuci nálepek s nápisem „zóna bez LGBT“, které obsahovalo aktuální číslo konzervativního týdeníku Gazeta Polska, podle kterého mají práva komunity LGBT „všechny znaky totalitní ideologie“. Opozice je přirovnala k nacistickým protižidovským plakátům.



V květnu zase policie zatkla aktivistku Elžbietu Podlešnou, která pořádala akce za práva sexuálních menšin a údajně se dopustila urážky náboženského cítění, když vytvořila a rozšiřovala plakáty, na nichž je Panna Marie se svatozáří v barvách duhy.

Odlišná sexualita je v Polsku, ve kterém se podle průzkumu z roku 2014 přes 85 procent hlásí ke katolictví, stále kontroverzní. Stejnopohlavní manželství polské zákony neuznávají a duhové pochody se setkávají s otevřenými projevy odporu.

V červenci obvinili stoupenci práv sexuálních menšin bělostockého biskupa Tadeusze Wojdu z podporování násilí vůči pochodu LGBT stoupenců, který prošel východní částí města. Policie proti odpůrcům musela použít zábleskové granáty a pepřový sprej, aby je udržela mimo dosah průvodu.

Vládnoucí polská konzervativní strana Právo a spravedlnost učinila z odporu k LGBT ústřední bod své kampaně před říjnovými parlamentními volbami. Komunitu zobrazuje jako hrozbu pro společnost a rodinu.

