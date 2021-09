OBRAZEM: Papež František přiletěl na Slovensko. Na návštěvě bude do středy

Papež František v neděli zahájil svoji první zahraniční cestu po nedávné operaci. Nejdříve zaletěl do Maďarska, kde odsloužil mši, poté se přesunul do Bratislavy. V katolickém Slovensku se zdrží do středy. Sejde se tu s mládeží, zástupci občanské společnosti či politiky. Na letišti ho přivítala prezidentka země Zuzana Čaputová.