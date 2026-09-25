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Základní otázky existence. Dbejme v ráji strojů o lidskost, nabádal papež v Paříži

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  13:52
Papež Lev XIV. hovoří během společného prohlášení s francouzským prezidentem...

Papež Lev XIV. hovoří během společného prohlášení s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Elysejském paláci. (25. září 2026) | foto: ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron hovoří s papežem Lvem XIV. (25. září 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron a papež Lev XIV. se v Elysejském paláci...
Papež Lev XIV. zahájil čtyřdenní návštěvu Francie, v Elysejském paláci ho...
Papež Lev XIV. zahájil čtyřdenní návštěvu Francie, v Elysejském paláci ho...
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Papež Lev XIV. varoval před ztrátou lidskosti v době, která podle něho v souvislosti s umělou inteligencí (AI) vytváří „ráj strojů“. Prohlásil, že lidé stojí před základními otázkami existence. V televizemi přenášeném projevu v Elysejském paláci v pátek vyzval také k zákazu jaderných zbraní a ochraně života, když kritizoval možnost asistované sebevraždy, kterou letos Francie uzákonila.

Papež prohlásil, že lidstvo musí dbát o „naši lidskost uprostřed ráje strojů, které pronikají do našeho každodenního života a formují jej“. Lidé by se měli ujistit, že etické otázky nebudou svěřeny AI a že o nich vždy budou rozhodovat sami, uvedl.

Umělá inteligence je pro amerického pontifika tématem dlouhodobě. Ve své první encyklice vydané v květnu vyzval k důsledné regulaci AI a rovněž k tomu, aby vývojáři usilovali spíše o společné dobro než o zisk.

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Lev v pátek po téměř hodinovém setkání s prezidentem Emmanuelem Macronem v první den své čtyřdenní návštěvy Francie pronesl projev k církevním hodnostářům, politikům a diplomatům. Kromě AI se v něm věnoval také ve Francii velmi diskutovanému tématu eutanazie a asistované sebevraždy, kterou v zemi za určitých podmínek povoluje zákon schválený v červenci parlamentem.

Zdůraznil, že právo na život je základem všech lidských práv a mělo by mít vždy přednost před „firmami zaměřenými na zisk“ umožňujícími například asistované sebevraždy či umělé oplodnění.

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Lev do Francie přicestoval 18 let od poslední papežské návštěvy Benedikta XVI. Sejde se s politiky, církevními představiteli, ale také s migranty a s několika oběťmi sexuálního zneužívání v institucích provozovaných katolickou církví. Kromě Paříže navštíví například také poutní místo v Lurdech.

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