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Roucho jen vlálo. Papež se v Peru proletěl v kokpitu vrtulníku, vmáčkl se mezi piloty

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  12:26
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Neobvyklý zážitek si během návštěvy Peru dopřál papež Lev XIV. Během sobotního letu vojenským vrtulníkem peruánského letectva se přesunul přímo do kokpitu, kde seděl mezi piloty a sledoval jejich práci. Letectvo následně zveřejnilo video z této události na sociálních sítích. Papežovu přítomnost označilo za čest a nezapomenutelnou vzpomínku.
Papež se proletěl v kokpitu vrtulníku s piloty peruánského letectva
Peruánci vítají papeže Lva XIV. při jeho návštěvě země. (13. listopadu 2026)
Peruánci vítají papeže Lva XIV. při jeho návštěvě země. (12. listopadu 2026)
Peruánci vítají papeže Lva XIV. při jeho návštěvě země. (13. listopadu 2026)
66 fotografií

Záběry zachycují papeže v kokpitu s nasazenými sluchátky po boku obou pilotů. Vrtulník ho přepravil během cesty po Peru. Lev XIV. má k zemi blízký vztah, protože tam v minulosti dlouhodobě působil jako duchovní.

V neděli papež dorazil do Cusca, někdejšího centra incké říše na jihu Peru. Navštívil tam starobylou pevnost a hovořil o významu náboženských tradic v době poznamenané „rozdělením, zraněními a nedůvěrou“. Víra by podle něj měla lidi spojovat a přivádět je k sobě navzájem ve světle víry a lásky.

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V Cuscu se také modlil před katedrálou za účasti davu věřících. Mezi nimi projel ve speciálně upraveném papamobilu, ze kterého zdravil přítomné a žehnal dětem. Zdůraznil rovněž odpovědnost jednotlivých generací za předávání společného dědictví.

„Každá generace dostává dědictví a má odpovědnost ho předat dále obohacené a obnovené,“ uvedl. Lidé by se podle něj neměli bát vydávat novými cestami a používat nové nástroje.

Papež odsoudil ničení Amazonie

Při setkání v peruánském městě Pucallpa papež ostře odsoudil ničení amazonského pralesa a zabíjení představitelů domorodých národů. Kritizoval také nelegální těžbu, znečišťování vodních zdrojů a korupci. Zločinecké skupiny zapojené do pašování drog podle něj zneužívají chudoby místních obyvatel.

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Nadměrné využívání přírodních zdrojů podle papeže přináší prospěch jen malé skupině lidí, zatímco místní komunity nesou jeho následky. „Nejsou to náhodné nehody, ale trpké ovoce svévolného nadměrného využívání přírodních zdrojů, které ohrožuje samotnou existenci obyvatelstva,“ uvedl. Za otevřené rány označil také rozsáhlé ničení pralesa a znečišťování vody kvůli nelegální těžbě a únikům ropy.

Upozornil rovněž na vraždy domorodých vůdců, kteří se snažili chránit svá území. „V posledních letech bylo mnoho domorodých vůdců zavražděno, protože chránili své území. Prolitá krev těchto bratrů volá k Bohu a požaduje po lidech spravedlnost,“ řekl Lev XIV. Vyzval také k sociální spravedlnosti, vzdělání a duchovnímu životu. „Integrální ekologie, sociální spravedlnost a duchovní život jdou ruku v ruce,“ dodal.

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Peru má pro papeže zvláštní význam. V zemi pobýval v delších obdobích mezi lety 1985 a 2023, působil tam jako kněz a biskup a v roce 2015 získal peruánské občanství. Cusco leží v nadmořské výšce zhruba 3400 metrů. Jeho návštěva tak byla také zkouškou fyzické kondice jednasedmdesátiletého papeže, který v říjnu podstoupil operaci, při níž mu lékaři kvůli nádoru odstranili část plíce.

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