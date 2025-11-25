Sedmnáctiletá panda Chuan Chuan a její stejně starý partner Jüan C’, které Peking zapůjčil Paříži v roce 2012, byli umístěni do bílých přepravních boxů s průhledy z plexiskla, otvory na dýchání a nápisem Šťastnou cestu. Speciální konvoj s pandami za policejního doprovodu vyrazil v úterý krátce po páté hodině na pařížské letiště Roissy-Charles de Gaulle, kam dorazil kolem 9:30.
Při odjezdu z Beauval se pandy zpoza plexisklového průhledu naposledy objevily před desítkou ošetřovatelů, kteří se s nimi přišli rozloučit. Někteří z pracovníků zoo, kteří po boku pand strávili 13 let, měli podle AFP slzy v očích. Odjezdu přihlíželi i další obdivovatelé. Pandy však tento vzruch nijak nezneklidnil. Na cestu mají 180 kilogramů čerstvého bambusu a několik kanystrů s vodou.
Ředitel zoo v Beauval Rodolphe Delord během rozlučkové ceremonie na pařížském letišti řekl, že pandy dosáhly věku, kdy vyžadují vysoce specializovanou péči a že jim bude prospívat optimální prostředí na výzkumné stanici pro chov pand velkých v Čcheng-tu, kde se narodily.
„Buďte si jisti, francouzští přátelé, že v budoucnu přijedou nové pandy velké,“ prohlásil chargé d’affaires čínského velvyslanectví Čchen Tung na letišti, kde se letadlo společnosti Air China s pandami na palubě chystalo k 12hodinovému letu.
V zoo v Beauval, která loni přivítala 1,9 milionu návštěvníků, prozatím zůstávají dva potomci Chuan Chuan, samičky Chuan-li-li a Jüan-tu-tu narozené v roce 2021.
Chuan Chuan v roce 2017 porodila první pandu narozenou ve Francii. Sameček Jüan Meng, což v čínštině znamená splněný sen, byl přepraven do Číny o pět let později. Kmotrou Jüan Menga je francouzská první dáma Brigitte Macronová.
Význam pand pro Čínu
Pandy jsou pro Peking předmětem diplomatických aktivit. Od svého vzniku v roce 1949 Čínská lidová republika začala pandy darovat jako zvířecí posly dobré vůle s cílem posílit svůj obraz na mezinárodní scéně. Od roku 1984 Čína přestala pandy darovat kvůli jejich ubývajícímu počtu a místo toho je začala zoologickým zahradám zapůjčovat, často v párech a na deset let, za roční poplatek až jeden milion dolarů (20,9 milionu Kč).
Po vypršení smlouvy o zapůjčení se pandy obvykle vracejí domů do Číny. To se vztahuje i na mláďata narozená v zahraničí, která jsou v určitém věku posílána do Číny, aby se zapojila do čínského chovného programu.
V Číně žije ve volné přírodě asi 2000 pand a po celém světě je v zajetí chováno 500 těchto černobílých medvědů.