Německo a Francie větří naději, USA a Rusko situaci nezvládají

Momentálně je ve Francii, se skoro dvěma miliony nakažených čtvrté nejpostiženější zemi na světě, podle agentury AP více pacientů s covid-19, než bylo během vrcholu epidemie na jaře. Číslo infikovaných v poměru na sto tisíc obyvatel ale klesá po dobu deseti dní.

„Jsou to dobré zprávy, ale ne dostatečné,“ k tomu, aby Francie uvolnila přísná protikoronavirová opatření, řekl francouzský premiér Jean Castex. Podle něj omezení pohybu a zavření obchodů zůstane v platnosti nejméně dalších 14 dní.

Francie na konci října vstoupila do lockdownu. Obyvatelé nesmí vycházet bez opravňujícího dokumentu, povolené jsou návštěvy lékaře, nezbytných nákupů, do práce a hodina venku na čerstvém vzduchu. Lze též chodit do škol, které zůstaly otevřené. Obchody, kromě těch s nezbytným zbožím, jsou zavřené.

Podle průzkumu společnosti Ifop Francouzi dodržují druhý lockdown v mnohem menší míře než ten první. Šedesát procent respondentů uvedlo, že alespoň jednou porušilo protikoronavirová omezení například návštěvou rodiny, kamarádů, či sexuálních partnerů.

Pokles čísla R v Německu

I v Německu existují náznaky, že koronavirová vlna ustupuje. Infekční číslo R kleslo podle Institutu Roberta Kocha (RKI) z 1 na 0,89. „Křivka se zplošťuje,“ řekl šéf RKI Lothar Wieler.„Nejsme proti tomuto viru bezmocní.“

Wieler ale varuje před uvolňováním striktních opatření, které Německo zavedlo na počátku měsíce. Je podle něj příliš brzo zjistit, zda skutečně zabrala a zda pokles je stabilní.

I v německých nemocnicích je větší počet pacientů s covidem-19, než tomu bylo během jarní vlny. Berlín, podobně jako Paříž, přistoupil k přísným omezením z obavy, že zdravotnictví nebude schopné nápor nakažených ustát. Od počátku pandemie se v Německu nakazilo 751 095 lidí.

Miliony nakažených v USA

USA překročily rekord v počtu hospitalizovaných lidí v nemocnicích. Poprvé číslo překročilo 66 tisíc případů. Osmnáct států hlásí ohromný přírůstek hospitalizovaných, zvláště pak v oblastech na středozápadě USA tíhnoucích ke konzervatismu, kde vládne obecná nedůvěra k institucím.

Celkem posedmé v devíti dnech denní nárůst nakažených dosáhl nových výšin. Za čtvrtek přibylo 153 tisíc nových případů. Od počátku epidemie se v zemi nakazilo přes deset milionů lidí, nejvíce na světě. Kalifornie se po Texasu stala druhým americkým státem, kde počet případů infekce překročil jeden milion.

Podle expertů znepokojivý růst infekcí lze přičíst malým společenským shromážděním, která se odehrávají mimo veřejnost, jako jsou večeře o více lidech, hrací noci, přespání či spolujízdy s přáteli.

Jednotlivé státy, například Illinois, přiznávají, že nárůst případů je „bezprecendentní“. V Utahu kvůli nedostatku míst v nemocnicích guvernér vyhlásil nouzový stav.

Více jak 242 tisíc lidí na covid-19 zemřelo. Podle predikcí Centra pro kontrolu a prevenci nemocí bude kolem pátého prosince 260 tisíc až 282 tisíc smrtí způsobených koronavirem.

Ruské regiony jsou tvrdě zasažené pandemií

Chmurná situace je i v Rusku. Ačkoliv epicentrem stále zůstává Moskva, téměř tři čtvrtiny veškerých případů nákazy se nachází v regionech. V dubnu to nebyla ani půlka.

Regionální nemocnice ale nemají dostatek vybavení ani zaměstnanců, aby se s nákazou vypořádala. Podle stanice BBC například ve městě Kotlas v Archangelské oblasti nemocnici kvůli chybějícím lůžkům musí pacienti spát na lavičkách a v chodbách. Podle serveru The Moscow Times pacienti připouští, že jsou radši v lépe vybavených moskevských nemocnicích zařízeních než v regionech.

Pandemie na regiony těžce dopadá nejen zdravotnicky, ale i ekonomicky. Ingušsko v předhůří Kavkazu podle ruských opozičních novin Novaja Gazeta bude první ruskou republikou, která vyhlásí bankrot.

Rusko kvůli ochraně ekonomiky ale odmítá zavést národní lockdown. Naopak dřívější přísnější omezení, až na výjimky, jako je moskevský noční zákaz klubů a restaurací, uvolňuje. Moskva věří, že Rusko zachrání vakcína, která má mít účinnost na 92 procent.

Ve čtvrtek Rusko oznámilo 21 983 nových případů nákazy koronavirem za uplynulých 24 hodin, což je nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Podle Andreje Škody z moskevského ledového paláce přeměněného na nouzovou nemocnici, se mezi nakaženými objevují především mladí lidé a ti, co se léčili doma. „Na jaře se všichni báli, a tak přišli pro pomoc dříve. Tato nová vlna je pravděpodobně způsobena tím, že mnoho lidí přestalo dodržovat opatření,“ tvrdí Škoda.