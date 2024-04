Tisíce Jihokorejců se s pláčem loučily s oblíbenou pandou, jež letěla do Číny

Tisícovky lidí se ve středu přišly před zábavní park v Jižní Koreji rozloučit s oblíbenou pandou Fu Bao před jejím odletem do Číny. Někteří z nich plakali. První panda velká narozená v Jižní Koreji odletěla do Číny, aby se zapojila do chovného programu. Fu Bao byla hlavní atrakcí zábavního parku Everland blízko Soulu.