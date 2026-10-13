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Panamu zasáhlo další silné zemětřesení, oběti zatím známy nejsou

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  6:21
Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...

Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží Panamy. (9. října) | foto: Reuters

Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...
Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...
Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...
Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...
5 fotografií
Panamu zasáhlo zemětřesení o síle 6,1. V úterý o tom informovalo evropské středisko EMSC. Před týdnem tuto středoamerickou zemi postihlo zemětřesení o síle 7,7 stupně, po kterém následovalo více než 200 dalších otřesů.

Původní zemětřesení si nevyžádalo žádné oběti, ale zhruba tři desítky lidí utrpěly zranění. Zda se nové zemětřesení, ke kterému došlo v pondělí večer místního času (v noci na úterý SELČ), obešlo bez obětí, známo zatím není.

ESMC uvedlo, že epicentrum se nacházelo asi 40 kilometrů jihozápadně od města Soná a zhruba 300 kilometrů od hlavního města. Otřesy vycházely z hloubky deseti kilometrů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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