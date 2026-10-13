Panamu zasáhlo další silné zemětřesení, oběti zatím známy nejsou

Původní zemětřesení si nevyžádalo žádné oběti, ale zhruba tři desítky lidí utrpěly zranění. Zda se nové zemětřesení, ke kterému došlo v pondělí večer místního času (v noci na úterý SELČ), obešlo bez obětí, známo zatím není.
ESMC uvedlo, že epicentrum se nacházelo asi 40 kilometrů jihozápadně od města Soná a zhruba 300 kilometrů od hlavního města. Otřesy vycházely z hloubky deseti kilometrů.
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