ANALÝZA: Opravdu Čína „řídí“ Panamský průplav? Trump to tvrdí a jeho tlak zabírá

Jedním z ohnisek, jež se ocitla v kritickém hledáčku Donalda Trumpa hned po nástupu do Bílého domu, je Panama. Tvrdí, že Čína si tam dělá, co chce, a že prakticky ovládá klíčový Panamský průplav....

Nové EET bude jednoduché a intuitivní, říká stínová ministryně financí Alena Schillerová

Vysíláme

Pokud by se hnutí ANO dostalo do vlády, zavedlo by znovu EET, řekla místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová v pořadu Rozstřel. I jako ministryně financí by dál byla aktivní na sociálních sítích....