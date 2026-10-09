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Panamu zasáhlo mohutné zemětřesení. Velké části Ameriky hrozí tsunami

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  20:54
Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...

Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží Panamy. (9. října) | foto: Reuters

Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...
Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...
Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...
Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...
6 fotografií
Jižní pobřeží středoamerické Panamy zasáhlo v pátek zemětřesení o síle 7,6 stupně, uvedla americká geologická služba (USGS). Vydala varování před možnými nebezpečnými tsunami podél pobřeží několika zemí od Mexika po Kolumbii.

Zemětřesení bylo v hloubce deseti kilometrů a mělo epicentrum asi deset kilometrů jihozápadně od panamské odlehlé obce Pitaloza Arriba, nedaleko jižního cípu země. Jeho původně avizovaná síla byla osm stupňů.

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Silné otřesy byly cítit v metropoli Panamě, kde obyvatele zachvátila panika, uvedl reportér agentury AFP. Úřady už přistoupily k evakuacím.

USGS varovala, že v příštích třech hodinách hrozí nebezpečné tsunami vyvolané zemětřesením. Vlny by mohly zasáhnout pobřeží Mexika, Guatemaly, Salvadoru, Nikaraguy, Kostariky, Panamy, Kolumbie, Ekvádoru a Peru.

Mapa americké geologické služby USGS, která ukazuje zemětřesení v Panamě. (9. října 2026)

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