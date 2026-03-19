Zlo může mít i tvář maminky. Pan Nikdo dostal Oscara po právu, píše ruský historik

Chcete rozhádat Rusy? Dejte jim Oscara. Svědčí o tom řada rozporuplných reakcí, které v Rusku vyvolala cena Americké filmové akademie za nejlepší dokument pro film Pan Nikdo proti Putinovi.
Formálně nejde o ruský film, ale o dánsko-českou koprodukci s americkým scenáristou. Ale jeho hlavní hrdina, spolurežisér a kameraman Pavel Talankin je Rus a film natáčel doma na Uralu. Je to tedy film ruský svým původem i obsahem.
V Kremlu se ocenění snaží ignorovat, i když ruská propaganda vypustila několik pozoruhodných perel typu „Oscara získává film o Putinovi“ či „film o proměnách ruské školy v éře speciální vojenské operace“. Ani ruská opozice se na hodnocení filmu neshodla: jedněm připadá příliš přímočarý a propagandistický, druzí ho považují za „festivalový exportní film“, třetí pobouřily záběry dětí, čtvrtým vadí absence obrazů z války.
Problém Ruska není v Putinovi, ale v prostých a dobrých obyvatelích průmyslového městečka na Urale, kteří tuto válku bez otázek přijali za svou a nyní v této víře vychovávají své děti.