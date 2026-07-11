Dohromady šest býků vtrhlo do davu lidí oslavujících tento španělský svátek a sráželo lidi na dlažební kostky. Klopýtající běžci způsobili několik hromadných pádů během dvouapůlminutového běhu z ohrady do býčí arény, kde později toreadoři býky zabíjí.
Jeden z býků se na začátku 875metrového běhu odtrhl od stáda a vrazil do skupiny lidí, přičemž jednoho člověka zasáhl rohem do obličeje. Dalších 12 lidí potřebovalo lékařské ošetření kvůli různým úrazům, jak uvedla tamní nemocnice.
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Sobotní běh byl pátým ranním během v rámci osmidenního festivalu v severním Španělsku. Letošní ročník se koná v době stého výročí vydání románu Fiesta amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye, který tyto slavnosti zpopularizoval.
Historie takzvaných sanfermines sahá až do 14. století. Tehdy se ale ještě památka svatého Fermína připomínala v říjnu. Na červenec byly slavnosti přesunuty koncem 16. století kvůli lepšímu počasí. Běh s býky, který je dnes nejpopulárnější součástí oslav, je zdokumentován už v 17. století. Už tehdy se ho účastnila i řada cizinců. Obvykle běh s býky absolvují muži, někdy se ale mezi nimi objeví i ženy
Od začátku 20. století přišlo o život při běhu s býky v Pamploně 16 lidí. Jako poslední v roce 2009 sedmadvacetiletý Španěl, který podlehl zraněním plic a srdce.