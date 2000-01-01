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V Pamploně na severu Španělska se v úterý konal první letošní běh s býky, který je tam součástí tradičních oslav svátku svatého Fermína. Účastníků je evidováno přes 12 tisíc. Zraněni při něm byli čtyři lidé, všichni v důsledku pádu. Slavnosti, jejichž historie sahá až do 14. století, potrvají do 14. července
Autor: Reuters
„Dnes si to užijeme a pak začneme pracovat,“ řekla v pondělí v pravé poledne zdravotní sestra, když spolu s lékařem zahájila z balkonu radnice v Pamploně svatofermínské slavnosti.
Autor: Reuters
Oba zastupovali záchranné složky, které si letos obyvatelé města vybrali k zahájení akce. A záchranáři měli tradičně práci i během prvního běhu s býky, kdy museli ošetřit několik účastníků.
Autor: AP
Kromě běhů s býky se ve dvousettisícové Pamploně při oslavách svatého Fermína konají i koncerty či býčí zápasy v aréně.
Autor: Reuters
Úřady vyzvali účastníky, aby dodržovali pitný režim, jelikož teploty se budou blížit 40 stupňům.
Autor: Reuters
Toto jsou nejhezčí slavnosti na světě, a aby byly skutečně nepřekonatelné, chybí už jen to, abychom si je všichni mohli užít s pocitem svobody a bezpečí,“ prohlásil pamplonský starosta Joseba Asiron.
Autor: AP
Historie takzvaných sanfermines, které zpopularizoval americký spisovatel Ernest Hemingway v roce 1926 novelou Fiesta, sahá až do 14. století. Tehdy se ale ještě památka svatého Fermína připomínala v říjnu.
Autor: Reuters
Na červenec byly slavnosti přesunuty koncem 16. století kvůli lepšímu počasí. Běh s býky, který je dnes nejpopulárnější součástí oslav, je zdokumentován už v 17. století.
Autor: AP
Už tehdy se ho účastnila i řada cizinců. Obvykle běh s býky absolvují muži, někdy se ale mezi nimi objeví i ženy.
Autor: Reuters
Poslední obětí tradičního běhu s býky byl v roce 2009 sedmadvacetiletý Španěl, který podlehl zraněním plic a srdce.
Autor: AP