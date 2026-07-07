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OBRAZEM: Lidé běžící po boku s býky se prohnali Pamplonou. Čtyři zranění

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  10:51
Účastníci festivalu běží vedle býků během festivalu San Fermín v Pamploně ve... Účastníci oslav se připravují před radnicí v Pamploně před býčím během v rámci... Zdravotníci ošetřují zraněného účastníka běhu s býky během festivalu San Fermín... Účastníci festivalu běží vedle býků během slavností San Fermín v Pamploně ve... Lidé se shromažďují během slavností San Fermín v Pamploně ve Španělsku, aby... Účastník oslav se modlí před prvním během s býky na festivalu San Fermín v... Účastníci festivalu běží vedle býků během slavností San Fermín v Pamploně ve... Účastníci slavnosti běží vedle býků z chovu Fuente Ymbro během festivalu San... Účastníci festivalu běží vedle býků během festivalu San Fermín v Pamploně ve... Zranění účastníci během prvního běhu s býky na festivalu San Fermín v Pamploně... Účastníci během prvního běhu s býky na festivalu San Fermín v Pamploně ve...
V Pamploně na severu Španělska se v úterý konal první letošní běh s býky, který je tam součástí tradičních oslav svátku svatého Fermína. Účastníků je evidováno přes 12 tisíc. Zraněni při něm byli čtyři lidé, všichni v důsledku pádu. Slavnosti, jejichž historie sahá až do 14. století, potrvají do 14. července.

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