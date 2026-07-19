Ať vězněné hamásníky střeží krokodýli, chce izraelský ministr. Inspiroval ho Trump

„Přemýšlíte o útěku? Raději si to rozmyslete,“ napsal Gvir tento týden na sociální síti Facebook. Příspěvek doplnil o obrázek vytvořený umělou inteligencí, na němž drží krokodýla na vodítku.
K tomu, aby se plán přetvořil v realitu, přispěla podle deníku Deutsche Welle i izraelská ministryně pro ochranu životního prostředí Idit Silmanová, která nově krokodýly překlasifikovala z kategorie divokých zvířat mezi takzvaná divoká zvířata chovaná v zajetí. Tato zdánlivě nenápadná změna umožňuje bezpečnostním složkám chovat krokodýly nilské pro bezpečnostní účely. Stačí jen získat souhlas vlády a splnit podmínky stanovené úřady.
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Mezi instituce, které by zvířata k zajištění bezpečnosti mohly využívat, patří i tamní věznice, jež spadají pod ministerstvo vedené právě krajně pravicovým Gvirem. Opatření by se tak mohlo týkat i vězení Ketziot na jihu Izraele, kde jsou zadržováni zejména palestinští vězni včetně členů teroristické organizace Hamás.
Gvir se nijak netají tím, že nápad pojal díky podobnému projektu, který uskutečnila americká administrativa Donalda Trumpa na Floridě.
Středisko pro migranty v národním parku Everglades, kterému se příznačně přezdívá Aligátoří Alcatraz, mělo být i podle amerického prezidenta cestou k ušetření peněz. Letos v červenci se však zařízení po roce fungování uzavřelo. Jeho provoz provázely kromě soudních sporů a rostoucích nákladů i obvinění z nehumánních podmínek. Detenčí centrum fungovalo v rozlehlé subtropické mokřadní oblasti hemžící se aligátory, krokodýly a krajtami. Trump prohlašoval, že aligátoři žijící v místních mokřadech budou hrát roli ostrahy.
Krokodýli neohrozí jen vězně
Proti záměru se ohradil například izraelský úřad pro ochranu přírody a národních parků. Pokud jsou divoká zvířata chována, mělo by to být pouze pro vědecké či vzdělávací účely, míní ochránci.
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Zástupci úřadu navíc upozorňují na bezpečnostní riziko, které by krokodýli mohli způsobit. V této souvislosti připomínají dřívější případy, kdy plazi z chovů uprchli do volné přírody či do blízkosti lidských obydlí a stali se tak rizikem pro tamní obyvatele i zvířata.
Podle izraelské televizní stanice Channel 13 se návrh navíc setkal s nepochopením a dokonce posměchem několika důstojníků vězeňské služby.