Hamás ztratil kontakt s dvěma izraelskými rukojmími. Viní izraelskou ofenzivu

  15:56
Palestinské teroristické hnutí Hamás ztratilo kontakt s dvěma izraelskými rukojmími v milionovém městě Gaza kvůli pozemní operaci izraelské armády. Hamás o tom podle agentur informoval ve svém prohlášení. Izrael zahájil útok na Gazu 16. září, mnoho Palestinců proto odtud muselo odejít.
„Brigády Kasám oznamují, že ztratily kontakt se dvěma vězni...v důsledku brutálních vojenských operací a násilných útoků ve čtvrtích Sabra a Tel Hava, které se odehrály v posledních 48 hodinách,“ stojí v prohlášení.

Rukojmí se zbraní u hlavy a varovný vzkaz. Hamás fotografií tlačí na Izrael

Palestinské ozbrojené skupiny drží v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen asi 20 je naživu. Ozbrojenci pod vedením Hamásu při teroristickém útoku 7. října 2023, jímž začala tato válka, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1 200 na místě pozabíjeli. Většinu rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích v listopadu 2023 a na začátku letošního roku.

Následná izraelská ofenzíva v Pásmu Gazy už zabila přes 66 tisíc lidí a dalších na 167 tisíc bylo zraněno, uvedly dnes palestinské zdravotní úřady ovládané Hamásem. Agentury OSN tyto odhady považují za spolehlivé.

Útok na Gazu pak podle izraelské armády vyhnal z domovů na jih palestinského území zhruba 640 tisíc Palestinců. OSN ale podle BBC uvádí, že z města odešlo na jih jen něco přes 320 tisíc lidí.

Zastavte ofenzivu, žádá rukojmí. Hamás ukázal unesené na novém videu

V pondělí se má v Bílém domě sejít americký prezident Donald Trump s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Trump v pátek tvrdil, že se zdá být blízko dohoda, která by zajistila ukončení války v Pásmu Gazy a vedla k propuštění zbývajících rukojmí držených Hamásem.

