Palestinec najel v Izraeli autem do davu. Přejel muže, pak ubodal mladou ženu

Autor: ,
  15:00aktualizováno  15:09
Dva životy si v pátek vyžádal útok Palestince, který na severu Izraele najel do davu lidí, přejel jednoho muže a pak ubodal mladou ženu. S odvoláním na izraelskou policii to napsala agentura AP. Izrael už plánuje zásah v obci na Západním břehu, odkud podle něj útočník pocházel, uvedla agentura Reuters.
Fotogalerie3

Policie na místě útoku v Izraeli, při němž Palestinec najel autem do davu a zabil dva lidi.(26. prosince 2025) | foto: Reuters

Útočník nejprve najel autem do lidí ve městě Bejt Šean, kde přejel 68letého muže, a poté na jiném místě pobodal mladou ženu. Záchranáři oba prohlásili za mrtvé. Zraněni byli také další dva lidé. Policie nájezd autem podle Reuters označila za teroristický útok.

Palestinec, kterého postřelil bezpečnostní pracovník, byl hospitalizován. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac následně armádě podle Reuters nařídil, aby na městečko Kabátíja na okupovaném Západním břehu, odkud podle něj útočník pocházel, „zasáhla silou“ a zabránila tak dalším útokům. Armáda potvrdila, že se v této oblasti už připravuje na vojenskou operaci.

Izraelský prezident Jicchak Herzog podle AP uvedl, že jej šokovalo „hrůzné zabíjení“ a že Izrael posílí bezpečnostní opatření v okolí Západního břehu.

Skupina 14 zemí odsuzuje Izrael kvůli dalším osadám na palestinském území

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu spolu s východním Jeruzalémem a Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967. Podle dřívějších návrhů z mírových jednání, která jsou od roku 2014 na mrtvém bodě, měl Západní břeh a Pásmo Gazy tvořit součást budoucího palestinského státu. Na Západním břehu nyní žijí skoro tři miliony Palestinců a zhruba půl milionu Židů.

Situace na Západním břehu se zhoršila s nástupem poslední Netanjahuovy vlády v prosinci 2022, v níž jsou i krajně pravicoví ministři, kteří otevřeně hovoří o anexi tohoto území.

Razie izraelské armády a násilnosti židovských radikálních osadníků na Západním břehu výrazně zesílily po 7. říjnu 2023, kdy palestinské teroristické hnutí Hamás z Pásma Gazy napadlo Izrael, který v odvetě zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Gaze.

Palestinec najel v Izraeli autem do davu. Přejel muže, pak ubodal mladou ženu

Dva životy si v pátek vyžádal útok Palestince, který na severu Izraele najel do davu lidí, přejel jednoho muže a pak ubodal mladou ženu. S odvoláním na izraelskou policii to napsala agentura AP.

