Prázdná fráze, nebo cesta k příměří? Čeho dosáhne uznání Palestiny jako státu

Na pondělní schůzi Organizace spojených národů se kromě ruských stíhaček nad estonským územím bude její hlavní orgán zabývat také válkou Izraele s Hamásem. Iniciátoři, Francie a Saúdská Arábie, tak navážou na dřívější snahu o dosažení dvoustátního řešení na území Izraele a Palestiny, které židovský stát odmítá.
Francie, Kanada, Velká Británie, Belgie, Austrálie, Lucembursko a Malta se tak v těchto dnech připojují k 145 státům OSN, které Palestinu jako samostatný stát uznávají. Mezi nimi je také Česká republika, která se v ústavním zákoně z roku 1993 zavázala k uznání všech států, které uznávalo Československo. Tedy včetně Palestiny.
Uznání Palestiny jako státu však podle odborníků na Blízký východ nebude stačit k zastavení války. „Uznání je chybnou náhražkou bojkotů a represivních opatření, která by měla být přijata proti zemi, která pokračuje v genocidě,“ argumentoval v srpnu komentátor Gideon Levy v izraelském deníku Haaretz.
„Uznání je prázdná fráze. ... To genocidu nezastaví, pokud nebude ukončena bez praktických kroků ze strany mezinárodního společenství,“ dodal.
Právní experti však upozorňují, že ať už je Palestina státem či nikoli, mezinárodní právo už nyní ukládá ostatním národům povinnost učinit vše, co je v jejich silách, aby zabránily genocidě.
Minulý týden v pondělí zveřejnila Nezávislá mezinárodní komise OSN pro vyšetřování okupovaného palestinského území zprávu, ve které dospěla k závěru, že Izrael páchá v Gaze genocidu. Židovský stát její stanovisko odmítl, přiznal však, že lidé v Gaze trpí hladem.
Uznání může přinést větší tlak příměří
Uznání palestinského státu by však mohlo posílit postavení Palestiny ve vyjednávání příměří v rámci stávajících mezinárodních diplomatických, byrokratických a právních struktur.
V srpnu Nomi Bar-Yaacovová, mírová vyjednavačka z Ženevského centra pro bezpečnostní politiku, řekla veřejnoprávní německé televizní stanici DW, že uznání „nic okamžitě nemění, ale dává Palestincům mnohem větší vliv v jednáních, protože když vyjednáváte mezi státy, není to totéž jako vyjednávat mezi státem a neuznaným státem nebo státem, který je pouze entitou“.
„Uznání není politika, je to začátek. Skutečná práce začíná až druhý den,“ tvrdil v srpnu Anas Iqtait, odborník na politickou ekonomii Blízkého východu na Australské národní univerzitě, v časopise Akfar, který vydává Rada pro globální záležitosti Blízkého východu se sídlem v Dauhá.
Symboliku musí doplnit konkrétní činy
Je zřejmé, že uznání Palestiny je prozatím pouze symbolickým krokem. „Symbolika však není vždy špatná věc. Vzhledem k tomu, že uznání provedly zejména Francie a Velká Británie, jedná se o důležité potvrzení palestinských práv a práva na sebeurčení, práva žít bez okupace, práva na vlastní státnost a tak dále,“ dodal Iqtai. Přesto symbolické kroky by podle něj měly doplňovat také skutečné činy.
Tento týden Evropská komise navrhla sankční balíček opatření proti Izraeli. Týká se obchodních vztahů, konkrétně zavedení cel na některé zboží, ale zahrnuje i sankce na dva extremistické ministry, několik násilných židovských osadníků a rovněž několik členů palestinského teroristického hnutí Hamás.
Komise také pozastavila svou bilaterální podporu Izraeli, s výjimkou podpory občanské společnosti a památníku Jad Vašem, uvedla v prohlášení. Pro velkou část těchto opatření potřebuje unijní exekutiva ještě souhlas Rady EU, tedy členských států, kde ale zatím nemá potřebnou většinu. Některé státy ale v souvislosti s válkou v Gaze přehodnocují svůj postoj.
„Chci říct jednu věc jasně, cílem není potrestat Izrael, cílem je zlepšit humanitární situaci v Gaze,“ prohlásila na nedělní tiskové konferenci v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. „Všechny členské státy se shodly, že situace v Gaze je neudržitelná, musíme zajistit konec utrpení a propuštění všech rukojmí,“ dodala.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů místního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 60 tisíc Palestinců, uvedla agentura AFP s tím, že OSN tato data považuje za spolehlivá.