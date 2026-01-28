Hamás za otevření Rafahu předá vedení technokratům spravujícím Pásmo Gazy

Autor: ,
  19:29
Hamás je připraven na úplné předání svého vedení do rukou nově ustanoveného technokratického výboru na správu Pásma Gazy. Uvedl to mluvčí palestinského teroristického hnutí Házim Kásim s tím, že trvá na kompletním znovuotevření hraničního přechodu Rafah mezi Pásmem Gazy a Egyptem „bez izraelského vměšování“.

„Byly podniknuty konkrétní kroky v terénu. Nyní můžeme hovořit o plné připravenosti všech ministerstev, agentur a institucí, včetně těch v bezpečnostním sektoru, a předat všechny spisy“ Národnímu výboru pro správu Gazy, uvedl Kásim. Jde o orgán složený z patnáctičlenného výboru technokratů zřízeného americkým prezidentem Donaldem Trumpem v rámci jeho „mírového plánu“ na zajištění obnovy a bezpečnosti v Pásmu Gazy.

Letecká fotografie pořízená dronem ukazuje vysídlené Palestince vracející se do Rafáhu den poté, co vstoupila v platnost dohoda o příměří mezi Izraelem a Hamásem. (20. ledna 2025)
Prázdná silnice v Rafáhu v Pásmu Gazy (20 května 2024)
Lidé procházejí kolem kamionů s humanitární pomocí na parkovišti v egyptské Káhiře, kde čekají na cestu přes hraniční přechod Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy. (26. ledna 2025)
Vysídlení Palestinci se s počátkem příměří mezi Hamásem a Izraelem začínají vracet do zničených domovů v Pásmu Gazy. Snímek byl pořízen na přechodu Rafáh u hranic s Egyptem. (19. ledna 2025)
Mluvčí hnutí však upozornil, že členové výboru musí mít možnost cestovat do této okupované enklávy, aby mohlo dojít k úspěšnému předání správy v Gaze. Následně vyzval k otevření hraničního přechodu Rafah mezi Gazou a Egyptem, který Izrael po pondělním navrácení posledního rukojmího plánuje v nadcházejících dnech otevřít částečně.

Limitované otevření přechodu by spočívalo v tom, že by Izrael omezoval počet Palestinců vracejících se z Egypta do Pásma Gazy tak, aby více lidí mohlo Gazu opustit, než se do ní vrátit.

Bolestná tečka. Izrael oznámil nález těla posledního rukojmího v Pásmu Gazy

Kásim podle AFP vyzval k otevření hraničního přechodu Rafah „v obou směrech, s úplnou volností vstupu do Pásma Gazy a výstupu z něj, efektivně a bez izraelského vměšování“.

Izrael přechod uzavřel v květnu 2024 v průběhu války s Hamásem. Znovuotevření Izraelem kontrolovaného přechodu je důležité pro navýšení přísunu humanitární pomoci do pásma i pro cestování jeho obyvatel za různými účely včetně zdravotních důvodů.

Předseda technokratického výboru Alí Šaas během Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu koncem ledna oznámil, že přechod Rafah se tento týden znovu otevře v obou směrech. Izrael však zatím souhlasil pouze s omezeným znovuotevřením pro pěší pod plnou izraelskou kontrolou, aniž by se zavázal k pevnému datu.

Rafah je jediným bodem umožňujícím vstup do Gazy nebo výstup z ní bez průchodu přes izraelské území. Je to klíčový přechod pro osoby, zboží a humanitární pomoc.

Letecká fotografie pořízená dronem ukazuje vysídlené Palestince vracející se do...

28. ledna 2026  19:29

