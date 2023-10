EU bude Palestince dál podporovat. Hamásu nic nedáme, ujišťuje

„Peníze z EU nikdy nešly a nikdy nepůjdou Hamásu ani jiným teroristickým skupinám. Takže nyní znovu přehodnotíme celé portfolio ve světle vývoje situace na místě,“ řekla šéfka unijní exekutivy u příležitosti minuty ticha, kterou sbor eurokomisařů držel za oběti útoku. Při nejkrvavějším teroristickém útoku v dějinách Izraele zemřelo podle nyní dostupných údajů nejméně 1200 lidí.

Unijní země v minulých dnech vedly debatu o tom, zda pomoc zastavit zcela či ji pouze přehodnotit a vyloučit jakékoli zneužití ze strany Hamásu, který EU pokládá za teroristickou organizaci, a dalších radikálních skupin. Většina ministrů zahraničí se podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella v úterý shodla na další spolupráci s palestinskými úřady.

Von der Leyenová prohlásila, že útok je tragédií nejen pro Izrael a Židy, ale i pro celou Evropu.

„Je to terorismus. A je to válečný akt... A na to může být jediná reakce. Evropa stojí za Izraelem a plně podporujeme jeho právo na vlastní obranu,“ uvedla německá politička během piety, které byl přítomen i izraelský velvyslanec při EU Chaim Regev. Nijak přitom nezmínila požadavek, aby Izrael jednal v souladu s mezinárodním právem, o němž v úterý hovořil Borrell. Například OSN kritizuje izraelské zásahy civilních cílů v Pásmu Gazy či odstřižení oblasti od dodávek vody či potravin.

„Hrůza, kterou rozpoutal Hamás, přinese další utrpení nevinným Palestincům,“ prohlásila v této souvislosti von der Leyenová.

Minutu ticha za oběti útoku budou odpoledne v Bruselu držet také poslanci Evropského parlamentu.

