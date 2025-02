Úlitba Trumpovi. Palestinská samospráva ukončila podporu „fondu mučedníků“

Šéf Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás rozhodnutí prezentoval jako restrukturalizaci, která přesouvá fond z ministerstva pro sociální rozvoj do Palestinské národní nadace pro ekonomické posílení. Podle něj rodiny budou mít nárok na pravidelné sociální dávky jako ostatní Palestinci bez ohledu na jejich předchozí historii „v souladu s normami spravedlnosti a univerzálnosti“.

Podle stanice Al-Džazíra Hamás na Abbásův krok reagoval hněvivě. Zkritizoval jej jako „nevlastenecký“. „Musíme ocenit oběti vězňů, zraněných a rodin mučedníků, místo abychom je opustili,“ uvedlo hnutí vládnoucí v Pásmu Gazy, které má s Palestinskou samosprávou historii napjatých vztahů.

Takzvaný „fond mučedníků“ byl dlouho trnem v oku USA a Izraele. Peníze šly i rodinám těch, kteří se podíleli na násilných akcích vůči Izraelcům. Washington jej kritizoval jako „odměnu za zabití“, jež jen podporuje útoky vůči Izraeli.

Podle Izraele Palestinská samospráva poskytovala vyšší stipendia Palestincům s delšími tresty, čímž je prakticky motivovala k páchání smrtelnějších útoků. Židovský stát proto ročně zadržoval Palestinské samosprávě finanční prostředky, často ve výši více než 100 milionů dolarů ročně, z daňových příjmů, které Izrael vybírá jejím jménem.

List The New York Times připomíná, že palestinský prezident se dříve bil v prsa, že program nikdy neopustí a že by jej platil, i kdyby úřady přestaly mít peníze. S odvoláním na nejmenované palestinské činitele list tvrdí, že Abbás provedl názorovou otočku, aby si na svou stranu získal Trumpa a docílil obnovení americké humanitární pomoci Palestině.

„Tohle je Trumpův efekt. Palestinská samospráva chce začít dobře s Trumpem,“ uvedl palestinský politický analytik Ibrahim Dalalša.

Trump během svého prvního funkčního období podepsal zákon Taylor Force Act, jenž ukončil přímou ekonomickou pomoc Palestinské samosprávě, aby prostředky nevyužívala na placení rodin pachatelů útoků proti Izraeli. Palestinci tvrdí, že restrukturalizace přímo odpovídá cílům americké legislativy.

Izrael neskrývá skepsi. „Jedná se o nový podvodný plán Palestinské samosprávy, která hodlá pokračovat v placení teroristů a jejich rodin prostřednictvím alternativních platebních kanálů,“ uvedl mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Oren Marmorstein.

Al-Džazíra podotýká, že dalším projevem snahy Abbáse být zadobře s americkou administrativou jsou zátahy bezpečnostních složek Palestinské samosprávy proti členům milic ze Západního břehu bojujících s Izraelem.