Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich i velké kameny

  22:08
Izraelští osadníci v sobotu napadli skupinu palestinských vesničanů, aktivistů a novinářů, kteří se snažili sklízet olivy poblíž osady na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. S odvoláním na svědky incidentu, mezi nimiž byl i dva pracovníci agentury Reuters, o tom informovala tato agentura.
Izraelští osadníci napadli skupinu palestinských vesničanů, aktivistů a novinářů, kteří se snažili sklízet olivy poblíž osady na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. (8. listopadu 2025) | foto: Reuters

7 fotografií

Mezi 11 zraněnými byla fotografka agentury a její bezpečnostní poradce, který ji doprovázel. V oblasti poblíž palestinské vesnice Beita napadla shromáždění skupinka izraelských osadníků, kteří podle svědků mávali holemi, klacky a házeli velké kameny.

Tato oblast, ležící jižně od města Nábulus na Západním břehu, byla v minulých letech ohniskem útoků osadníků, které se od začátku války v Pásmu Gazy zintenzivnily.

S obdobím sklizně oliv, které začalo v říjnu, tyto útoky nabraly na síle. Vzhledem k nárůstu počtu podobných incidentů se izraelští a další aktivisté často připojují k Palestincům, aby je podpořili a hájili jejich právo sklízet olivy, a zároveň dokumentovali veškeré násilí.

Například katarská televize Al-Džazíra zveřejnila svědectví, jak ozbrojení izraelští osadníci násilně vypouštějí pitnou vodu palestinským obyvatelům vesnice poblíž Ramalláhu.

aljazeeraenglish

Video shows armed Israeli settlers draining the water tank of a Palestinian family and preventing their livestock from drinking in al-Mughayyir, occupied West Bank.⁠⁣
.⁠⁣
#GazaCeasefire #Palestine #OccupiedWestBank #Israel

5. listopadu 2025 v 21:45, příspěvek archivován: 8. listopadu 2025 v 22:12
oblíbit odpovědět uložit

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby rozšiřuje na Západním břehu židovské osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální.

Situace na Západním břehu se výrazně zhoršila od začátku války v Pásmu Gazy 7. října 2023, kdy palestinské teroristické hnutí Hamás a jeho spojenci zaútočilo na jižní Izrael.

Izraelští osadníci ubili na Západním břehu Jordánu Američana

Od té doby izraelská armáda a židovští osadníci zabili na Západním břehu podle tamních palestinských úřadů nejméně 1001 Palestinců. AFP s odvoláním na oficiální izraelské zdroje uvedla, že při palestinských útocích či během izraelských vojenských operací bylo zabito nejméně 43 Izraelců.

Skoro měsíc platí mezi Izraelem a Hamásem křehké příměří.

8. listopadu 2025  22:08

