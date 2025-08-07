Palestinský fotograf čelí obviněním z manipulací. Média od něj dávají ruce pryč

Na jedné Fteihově fotografii stojí zoufalí lidé před kamionem s potravinami, prázdné misky natažené před sebou. Záběry scény od jiných fotografů ale ukazují, že scéna nebyla tak dramatická. Převážně dospělí muži čekali na jídlo a dostali jej, uvádí Süddeutsche Zeitung.
Podle Bildu se Fteiha zaměřuje na zobrazení zkázy a utrpení, především dětí a matek. Otázkou je, zda jeho snímky, který sám německý deník publikoval a které se objevily i například v portálech stanic CNN a BBC, nejsou záměrně zinscenované, aby podpořily kritiku Izraele a dokonce šířily propagandu Hamásu.
Bild poukazuje, že Fteiha na svém instagramovém profilu má bombastický obrázek, kde je v bojové výstroji, s nápisem „Tisk“ na prsou, propalestinským srdcem a zdá se vyzývat k „Osvobození Palestiny“. Bild dodává, že obrázek vytvořil odpůrce Židů.
Jedno video od fotografa má popisek „Seru na Izrael“. Podle Bildu je podezřelé i angažmá pro tureckou vládou kontrolovanou agenturu Anadolu. Ankara je známá svou silnou kritikou Izraele a podporou Palestinců.
|
Místo pleny igelit. Malý vychrtlý Palestinec zděsil svět, Izrael mluví o podvrhu
„Dávejte pozor na falešné zprávy,“ uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí, podle něhož jde o další doklad takzvaného „Pallywoodu“ neboli palestinské manipulace médií s cílem ovlivnit globální mínění. „Vzhledem k tomu, že Hamás ovládá téměř všechna média v Gaze, tito fotografové neinformují, ale produkují propagandu.“
Některé tiskové agentury, německá dpa a francouzská AFP, uvedly, že s Fteihou nebudou spolupracovat a že před zveřejněním pečlivě kontrolují snímky ostatních fotoreportérů a jejich pověst. Agentura Reuters uvedla, že fotografie „splňují standardy přesnosti, nezávislosti a nestrannosti“.
Fteiha podezření odmítá
Fotograf obvinil Bild, že je známý svými dezinformacemi a porušováním novinářské etiky. Tvrdí, že kritizovaná fotka vznikla v rámci dokumentu o hladomoru v Pásmu Gazy, když fotil děti pospíchající pro vodu a jídlo.
„Nenechte zaujatá média, aby vás uvedla v omyl. Podívejte se zblízka na fotky, na detaily na prolitou krev, na hladovějící děti. Hlad nemůže být inscenován. Strach nemůže být zfalšován,“ napsal na Fteiha s tím, že nepatří ani neslouží žádné politické skupině, „pouze pravdě“.
Podpora fotografa
Fteiha ale i našel zastání. „Takhle pracuje mnoho fotografů po celém světě. Samozřejmě jde vždy o efekt,“ řekl mluvčí organizace Reportéři bez hranic Christopher Resch. „Nemyslím si, že je zavrženíhodné, když fotograf lidem nařídí, aby se se svými hrnci postavili sem a tam. Pokud to zhruba popisuje realitu.“
Resch též varuje, aby palestinští fotografové a novináři působící v Pásmu Gazy nebyli hned spojováni s Hamásem, protože je to může ohrožovat na životě.
|
Chceme vojenskou kontrolu nad celým Pásmem Gazy, řekl Netanjahu
Ragıp Soylu, šéf ankarské kanceláře portálu Middle East Eye, tvrdí, že Bild ve své „ostudné a nepodložené šarádě“ neposkytl žádné skutečné důkazy o fotografově manipulaci. Naopak jej obvinil, že je propagandistickým nástrojem Izraele.
Bezpečnostní analytik Andreas Krieg z King’s College London osočuje Izrael, že používá obvinění z „Pallywoodu“ k odvrácení odpovědnosti za hladomor a masové vysídlování. „Místo aby izraelské ministerstvo zahraničí přijalo odpovědnost za hladomor v Pásmu Gazy, útočí na jednoho jediného novináře.“