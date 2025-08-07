Palestinský fotograf čelí obviněním z manipulací. Média od něj dávají ruce pryč

Palestinský fotograf Anas Fteiha pracující pro tureckou tiskovou agenturu Anadolu údajně inscenuje fotky utrpení Palestinců v Pásmu Gazy. Tvrdí to německá média Süddeutsche Zeitung a Bild. Také Izraelci fotografa podezírají, že dělá propagandu pro palestinskou teroristickou organizaci Hámas. Mezi některými neziskovými organizacemi a médii má však zastání.
Na jedné Fteihově fotografii stojí zoufalí lidé před kamionem s potravinami, prázdné misky natažené před sebou. Záběry scény od jiných fotografů ale ukazují, že scéna nebyla tak dramatická. Převážně dospělí muži čekali na jídlo a dostali jej, uvádí Süddeutsche Zeitung.

Podle Bildu se Fteiha zaměřuje na zobrazení zkázy a utrpení, především dětí a matek. Otázkou je, zda jeho snímky, který sám německý deník publikoval a které se objevily i například v portálech stanic CNN a BBC, nejsou záměrně zinscenované, aby podpořily kritiku Izraele a dokonce šířily propagandu Hamásu.

Bild poukazuje, že Fteiha na svém instagramovém profilu má bombastický obrázek, kde je v bojové výstroji, s nápisem „Tisk“ na prsou, propalestinským srdcem a zdá se vyzývat k „Osvobození Palestiny“. Bild dodává, že obrázek vytvořil odpůrce Židů.

Jedno video od fotografa má popisek „Seru na Izrael“. Podle Bildu je podezřelé i angažmá pro tureckou vládou kontrolovanou agenturu Anadolu. Ankara je známá svou silnou kritikou Izraele a podporou Palestinců.

Místo pleny igelit. Malý vychrtlý Palestinec zděsil svět, Izrael mluví o podvrhu

„Dávejte pozor na falešné zprávy,“ uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí, podle něhož jde o další doklad takzvaného „Pallywoodu“ neboli palestinské manipulace médií s cílem ovlivnit globální mínění. „Vzhledem k tomu, že Hamás ovládá téměř všechna média v Gaze, tito fotografové neinformují, ale produkují propagandu.“

Některé tiskové agentury, německá dpa a francouzská AFP, uvedly, že s Fteihou nebudou spolupracovat a že před zveřejněním pečlivě kontrolují snímky ostatních fotoreportérů a jejich pověst. Agentura Reuters uvedla, že fotografie „splňují standardy přesnosti, nezávislosti a nestrannosti“.

Fteiha podezření odmítá

Fotograf obvinil Bild, že je známý svými dezinformacemi a porušováním novinářské etiky. Tvrdí, že kritizovaná fotka vznikla v rámci dokumentu o hladomoru v Pásmu Gazy, když fotil děti pospíchající pro vodu a jídlo.

„Nenechte zaujatá média, aby vás uvedla v omyl. Podívejte se zblízka na fotky, na detaily na prolitou krev, na hladovějící děti. Hlad nemůže být inscenován. Strach nemůže být zfalšován,“ napsal na Fteiha s tím, že nepatří ani neslouží žádné politické skupině, „pouze pravdě“.

Podpora fotografa

Fteiha ale i našel zastání. „Takhle pracuje mnoho fotografů po celém světě. Samozřejmě jde vždy o efekt,“ řekl mluvčí organizace Reportéři bez hranic Christopher Resch. „Nemyslím si, že je zavrženíhodné, když fotograf lidem nařídí, aby se se svými hrnci postavili sem a tam. Pokud to zhruba popisuje realitu.“

Resch též varuje, aby palestinští fotografové a novináři působící v Pásmu Gazy nebyli hned spojováni s Hamásem, protože je to může ohrožovat na životě.

Chceme vojenskou kontrolu nad celým Pásmem Gazy, řekl Netanjahu

Ragıp Soylu, šéf ankarské kanceláře portálu Middle East Eye, tvrdí, že Bild ve své „ostudné a nepodložené šarádě“ neposkytl žádné skutečné důkazy o fotografově manipulaci. Naopak jej obvinil, že je propagandistickým nástrojem Izraele.

Bezpečnostní analytik Andreas Krieg z King’s College London osočuje Izrael, že používá obvinění z „Pallywoodu“ k odvrácení odpovědnosti za hladomor a masové vysídlování. „Místo aby izraelské ministerstvo zahraničí přijalo odpovědnost za hladomor v Pásmu Gazy, útočí na jednoho jediného novináře.“

