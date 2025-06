Přízrak válečných zločinů visí nad Izraelem: vojáci stříleli na neozbrojené dle rozkazu

Palestinci odnášejí pytle s moukou z náklaďáku, který právě přejel přes izraelský hraniční přechod. Ovšem, aby se pomoc dostala ke všem, to má zajistit úřad OSN. | foto: Reuters

Od konce května byly v blízkosti těchto center zabity stovky Palestinců, uvedl deník s tím, že vojenská prokuratura nařídila štábu izraelské armády vyšetřit možné válečné zločiny spáchané na těchto místech.

Na konci května začala v Pásmu Gazy působit organizace Humanitární nadace pro Gazu (GHF), která má podporu Spojených států a Izraele a která měla nahradit dosavadní systém distribuce humanitární pomoci prováděný agenturami OSN a jinými mezinárodními organizacemi.

GHF dosud v celém pásmu zprovoznila čtyři distribuční centra, z nichž tři jsou v jižní části a jedno ve střední části pásma. K centrům se každodenně vydávají až desítky tisíc Palestinců, přičemž deník Haarec popisuje distribuci pomoci v těchto centrech jako chaotickou.

Bezpečnostní dohled v centrech je svěřen americkým soukromým bezpečnostním firmám, přičemž okolí je pod dozorem palestinských smluvních sil včetně ozbrojenců z milic podléhajících Jásiru Abú Šabábovi, kterého podporuje Izrael. Vnější perimetr center kontrolují izraelské jednotky, včetně ostřelovačů či tanků. Haarec uvedl, že od zprovoznění těchto center u nich došlo k 19 případům střelby.

Centra zpravidla otevírají ráno na dobu jedné hodiny. Před jejich otevřením izraelské jednotky střílejí, aby davům zabránily v předčasném příchodu. Po jejich zavření pak střílejí, aby davy rozehnaly, řekli deníku vojáci. „Je to vražedné pole,“ uvedl jeden z nich. „Tam, kde jsem byl nasazen, bylo denně zabito až pět lidí. Je s nimi zacházeno jako s nepřátelskou silou, žádná opatření pro kontrolu davu, žádný slzný plyn, jen palba vším, co je možné si představit: těžké kulomety, granátomety, minomety. Jakmile centrum otevře, palba se zastaví a oni se mohou přiblížit. Naší formou komunikace je střelba,“ popsal svou zkušenost.

„Bojová jednotka nemá prostředky jak zvládnout civilní obyvatelstvo ve válečné zóně. Odhánět hladové lidi palbou z minometů není profesionální ani lidské,“ řekl deníku jeden z izraelských důstojníků. Podle dalšího z vojáků se varovná střelba směrem k davům, při níž dochází k obětem, stala rutinou. Dotazy ohledně nutnosti palby podle něj velitelé nedokážou dobře zodpovědět, někdy je taková otázka i popudí.

„Bylo nám řečeno, že to byl příkaz shora a že ti civilisté představovali pro vojáky hrozbu. S jistotou mohu říct, že ti lidé se nenacházeli v blízkosti jednotek a neohrožovali je,“ uvedl jeden z důstojníků, jak mu byl vysvětlen incident, jehož byl svědkem a při němž bylo zabito nejméně deset Palestinců. „Víš, že to není správné. Cítíš, že není správné, že tady velitelé berou zákon do svých rukou. Ale Gaza je paralelní vesmír,“ řekl deníku další z vojáků.

Vojenská prokuratura odmítla tvrzení vysoce postavených důstojníků izraelské armády, že incidenty jsou pouze ojedinělými případy, a nařídila prošetření, zda nedošlo k porušení válečného práva ze strany izraelských vojáků.

Deník Haarec připomíná, že Jižní velitelství armády, pod které spadají i vojenské operace v Pásmu Gazy, v minulosti obdobné případy přezkoumalo nedostatečně a nevyvodilo z nichž žádné důsledky.

Podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které spravuje palestinské teroristické hnutí Hamás, bylo od 27. května v blízkosti distribučních center nebo v místech, kde lidí čekali na kamiony s humanitární pomocí, zabito 549 Palestinců a přes 4000 dalších bylo zraněno. Přesný počet zabitých či zraněných izraelskou armádou je podle Haarecu nejasný, přičemž deník upozorňuje, že některé z obětí byli podle jeho armádních zdrojů zabiti příslušníky milic Jásira Abú Šabába.

11. května 2025