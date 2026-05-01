Stáli daleko od sebe a Radžúb hlasitě protestoval mimo dosah mikrofonů, než opustil pódium.
Ve svém projevu před kongresem Radžúb vyzval FIFA, aby se zabývala obviněními Palestinské fotbalové asociace (PFA), že Izrael porušil antidiskriminační předpisy tím, že povolil kluby se sídlem v osadách na Západním břehu.
Potvrdil, že PFA předá záležitost Sportovnímu arbitrážnímu soudu poté, co FIFA v březnu rozhodla, že kvůli klubům na Západním břehu nestáhne účast Izraele. FIFA se odvolala na nevyřešený a složitý právní status Západního břehu.
Pokuta 190 tisíc dolarů za rasismus
V jiné záležitosti týkající se izraelského klubu však FIFA udělila Izraelskému fotbalovému svazu pokutu ve výši 190 tisíc dolarů za disciplinární přestupky související s „diskriminací a rasistickými urážkami“ a dále za „urážlivé chování a porušení zásad férové hry“.
Poté, co oba muži opustili pódium ve Vancouver Convention Center, Infantino jim poděkoval za projev před delegáty a vyzval je k spolupráci.
„Pane prezidente Radžúbe, pane viceprezidente Sulimane, pojďme spolupracovat. Pojďme spolupracovat, abychom dětem dali naději. Pojďme na tom společně pracovat,“ řekl Infantino.
Má být Izrael členem FIFA?
Po skončení kongresu Radžúb pronesl vášnivou řeč, v níž se zeptal, zda má Izrael „vůbec právo být součástí FIFA“.
„Z mé strany stále respektuji a dodržuji všechny právní postupy prostřednictvím institucí FIFA, ale myslím si, že je na čase pochopit, že Izrael by měl být sankcionován kvůli porušování stanov FIFA a lidských práv,“ řekl.
Jariv Teper, úřadující generální sekretář Izraelského fotbalového svazu, se nechtěl vyjádřit k podrobnostem Radžúbových komentářů, ale uvedl, že FIFA by byla ochotna spolupracovat s palestinskými protějšky.
„Jsme na kongresu FIFA,“ řekl Teper. „Naším posláním je podporovat fotbal a lepší budoucnost pro všechny regiony, a to je naše poslání.“
Palestinští fotbaloví funkcionáři již dlouho tvrdí – mimo jiné i na výročních kongresech FIFA v uplynulých 15 letech, ještě předtím, než se Infantino stal prezidentem –, že Izrael porušuje stanovy tím, že umožňuje týmům z osad na Západním břehu hrát v izraelské národní lize.
Disciplinární vyšetřování izraelského fotbalu bylo rovněž zahájeno před 18 měsíci v reakci na druhou námitku palestinské federace.