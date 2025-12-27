Po smrti Sinvára hledá Hamás nového lídra. Favorité jsou dva

Palestinské hnutí Hamás si v následujících dnech či týdnech zvolí nového vůdce. S odvoláním na zdroje blízké vedení tohoto teroristického hnutí to v sobotu napsal saúdskoarabský server Aš-Šark. Hlavními kandidáty jsou podle těchto zdrojů bývalý vůdce Hamásu Chálid Mišál a šéf hnutí v Pásmu Gazy Chalíl Hajja.
Oba jsou členy současného prozatímního kolektivního vedení hnutí a oba žijí v exilu.

Mišál býval vůdcem hnutí v letech 1996 až 2017 a je považován za blízkého Kataru. Podle serveru je nakloněn jednání s Izraelem a kompromisu vedoucímu k ukončení izraelské okupace Pásma Gazy a zároveň usiluje o to, aby se Hamás vymanil z íránského vlivu a více se přiblížil k postoji umírněných arabských států.

Hamásu teď velí Sinvárův bratr Muhammad. Nabírá stovky nových členů

Hajja je naopak považován za blízkého spojence Íránu a podporuje „ozbrojený boj s Izraelem v Pásmu Gazy, dokud válka neskončí a izraelská armáda se z Pásma Gazy zcela nestáhne“.

Podle zdrojů serveru se novým vůdcem Hamásu s největší pravděpodobností stane Hajja, neboť se těší podpoře vedení hnutí jak v Pásmu Gazy, tak na okupovaném Západním břehu. Nového vůdce bude volit 50členná rada, takzvaná šúrá, v níž jsou zástupci z Pásma Gazy, Západního břehu a exilu.

Současné kolektivní vedení Hamásu je pětičlenné. Vedle Mišála a Hajji jsou jeho členy předseda politické rady hnutí Muhammad Darvíš, šéf hnutí na Západním břehu Záhir Džabárín a člen politického vedení Hamásu v Pásmu Gazy Nizár Avadalláh.

Útok na Dauhá, který přišel vniveč? Vůdce Hajjá je naživu, hlásí Hamás

Kolektivní vedení bylo ustanoveno poté, co izraelská armáda v říjnu 2024 zabila v Rafahu na jihu pásma tehdejšího vůdce hnutí Jahjá Sinvára, který byl strůjcem útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023. Sinvár ve funkci nahradil předchozího vůdce Ismáíla Haníju, kterého izraelská armáda zabila v červenci 2024 při vzdušném útoku v Teheránu, kam přicestoval na inauguraci nového íránského prezidenta.

