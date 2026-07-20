Hamás má nového vůdce. Zabitého Sinvára nahradí Chalíl Hajja

Chalíl Hajja patří mezi hlavní vyjednavače Hamásu a už v minulosti přežil několik pokusů o atentát. Při izraelském úderu v katarském Dauhá v roce 2025 zahynul jeden z jeho synů, zatímco Hajja útok přežil. Další dva jeho synové přišli o život při izraelských útocích v Pásmu Gazy v letech 2008 a 2014. Celkem je Hajja otcem sedmi dětí.
Současné kolektivní vedení Hamásu tvoří pětice představitelů: bývalý vůdce Hamásu Chálid Mišál, nově zvolený lídr Chalíl Hajja, dále předseda politické rady hnutí Muhammad Darvíš, šéf hnutí na Západním břehu Záhir Džabárín a člen politického vedení Hamásu v Pásmu Gazy Nizár Avadalláh.
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Kolektivní vedení bylo ustanoveno poté, co izraelská armáda v říjnu 2024 zabila v Rafahu na jihu pásma tehdejšího vůdce hnutí Sinvára, který byl strůjcem útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023. Sinvár ve funkci nahradil předchozího vůdce Ismáíla Haníju, kterého izraelská armáda zabila v červenci 2024 při vzdušném útoku v Teheránu, kam přicestoval na inauguraci nového íránského prezidenta.
Začátkem července Hamás oznámil rozpuštění svého vládního orgánu v Pásmu Gazy. Označil to za krok k předání moci technokratickému palestinskému výboru (NCAG). S tím počítá mírový plán, s nímž Izrael a Hamás souhlasily v loňském roce. Nevyřešená zůstává otázka odzbrojení, které Hamás odmítá.