Hrál radiologa, zpěváka nebo oběť. Hvězdu propagandy Palestiny zabil klan Dogmušů

Premium

Fotogalerie 5

Palestinci v Gaza City pohřbívají Sáleha al-Džafarávího. Muže mnoha rolí, kterému se kvůli tomu posměšně přezdívalo Mr. Fafo. Vydával se za novináře, lékaře i zdrceného rodiče. (13. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Kateřina Havlická
  15:21
Byl reportérem, radiologem, zpěvákem, svědkem i několikanásobnou obětí izraelských útoků. Palestinec Sáleh al-Džafaráví alias „Mr. Fafo“ se za poslední dva roky stal jednou z nejznámějších tváří palestinské propagandy. Hvězda sociálních sítí s napojením na teroristy z Hamásu o víkendu – teď už zřejmě doopravdy – zemřela. Ironií osudu však tohoto influencera nezabil Izrael, ale konkurenční palestinský gang.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V pondělí měl pohřeb a pokud nešlo o další „fejk“, Mr. Fafo (ze slovního spojení „Fuck Around, Find Out“) skutečně zemřel. Mladý Palestinec proslul svými videi na sociálních sítích, kde ukazoval dopady izraelské války proti Hamásu, a coby reportér se dostal i do vysílání britské stanice BBC. Lidé si však brzy všimli, jak často střídá role, povolání i osud.

Už ve chvílích, kdy ozbrojenci Hamásu 7. října 2023 masakrovali účastníky festivalu Nova a Izraelce v kibucech, vyrazil do ulic Gazy a natáčel se, jak slaví. Později na sociálních sítích ukazoval dopady izraelské odplaty a několikrát už se zdálo, že zemřel.

Izraelci a podporovatelé židovského státu al-Džafarávího smrt komentovali oslavně či posměšně – připomínali třeba, že přežil dva roky izraelské války, aby byl zabit první den příměří.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Hrál radiologa, zpěváka nebo oběť. Hvězdu propagandy Palestiny zabil klan Dogmušů

Premium

Byl reportérem, radiologem, zpěvákem, svědkem i několikanásobnou obětí izraelských útoků. Palestinec Sáleh al-Džafaráví alias „Mr. Fafo“ se za poslední dva roky stal jednou z nejznámějších tváří...

14. října 2025  15:21

Vrhl se na souseda s dýkou v ruce, viní pražského advokáta. Bránil jsem se, tvrdí

Advokát Tomáš Matoušek čelí obžalobě z toho, že se u Prahy snažil ubodat dýkou jiného muže kvůli sousedským sporům. Právník v úterý u soudu popřel vinu a své počínání označil za nutnou obranu. Soused...

14. října 2025  15:19

Pokud jsou Turkovy výroky pravé, nemohl by vést žádné ministerstvo, řekl Pavel

Pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice, řekl prezident Petr Pavel. Uvítal také, že ANO, SPD a...

14. října 2025  15:19

Mobilní záchod, voda jen v barelu. Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů

V podmínkách, které nevyhovují právním předpisům, musejí pracovat zaměstnanci sběrných středisek odpadů provozovaných městskou společností Sako Brno. K takovému závěru došli hygienici poté, co...

14. října 2025  15:16

Turkův možný přesun do vedení Sněmovny jsme neřešili, říká Šťastný

Motoristé sobě na jednání svého poslaneckého klubu podle šéfa poslaneckého klubu Borise Štastného dostali informaci o jednání předsedy strany Petra Macinky a Filipa Turka s šéfem ANO Andrejem...

14. října 2025  11:38,  aktualizováno  15:15

„Nechtěl jsem žít v hříchu.“ Někdejší advokát přiznal, že uplatil kontrolora ČAK

Právník Viet Do Pham se u soudu přiznal k zaplacení úplatku 400 tisíc korun za to, že projde kontrolou České advokátní komory (ČAK). Druhý obžalovaný právník Martin Grubner obvinění z přijetí úplatku...

14. října 2025  15:14

Pokračuje Dovhomiljova výpověď v Dozimetru. U vyplácení Hlubučkovi prý nikdy nebyl

V úterý je na programu hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračování výpovědi Pavla Dovhomilji. Ten nyní před soudem působí jako svědek, protože se státním zástupcem Adamem Borgulou v dubu uzavřel...

14. října 2025,  aktualizováno  15:12

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Během...

14. října 2025,  aktualizováno  15:10

Osmdesátiletého bývalého vychovatele soudí za šikanu svědků Jehovových ve věznici

Okresní soud v Trutnově začal projednávat obžalobu proti bývalému příslušníkovi Sboru nápravné výchovy Bohuslavu Kožíškovi. Podle spisu v káznici v Žacléři na Trutnovsku na konci 70. let jako...

14. října 2025  15:02

Už deset obětí žloutenky v Praze, po celém Česku je jich víc než dvojnásobek

V Praze letos zemřelo už deset lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici v metropoli dosud zaznamenali 826 případů onemocnění, z toho 147 u dětí. Informovala o tom na síti X Hygienická stanice...

14. října 2025  14:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mladík souzený za vraždy prodavaček v Hradci chce prohlásit vinu, soud to nepřijal

Prohlásit vinu v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové chtěl dnes u hradeckého krajského soudu obžalovaný. Soud to však zatím odmítl. Pachatel, jemuž je podle informací iDNES.cz...

14. října 2025,  aktualizováno  14:58

Nejhorší fotka! Na obálce mi vymazali vlasy, zlobí se Trump na magazín Time

Americký prezident Donald Trump ostře kritizoval časopis Time kvůli fotografii na titulní straně, která ho zachycuje po uzavření příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Tvrdí, že mu...

14. října 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.