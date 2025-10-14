V pondělí měl pohřeb a pokud nešlo o další „fejk“, Mr. Fafo (ze slovního spojení „Fuck Around, Find Out“) skutečně zemřel. Mladý Palestinec proslul svými videi na sociálních sítích, kde ukazoval dopady izraelské války proti Hamásu, a coby reportér se dostal i do vysílání britské stanice BBC. Lidé si však brzy všimli, jak často střídá role, povolání i osud.
Už ve chvílích, kdy ozbrojenci Hamásu 7. října 2023 masakrovali účastníky festivalu Nova a Izraelce v kibucech, vyrazil do ulic Gazy a natáčel se, jak slaví. Později na sociálních sítích ukazoval dopady izraelské odplaty a několikrát už se zdálo, že zemřel.
Izraelci a podporovatelé židovského státu al-Džafarávího smrt komentovali oslavně či posměšně – připomínali třeba, že přežil dva roky izraelské války, aby byl zabit první den příměří.