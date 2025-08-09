Policie v Londýně zatýkala na demonstraci na podporu zakázané propalestinské organizaci

  19:38
Policie v Londýně zadržela nejméně 365 účastníků demonstrace na podporu organizace Palestine Action, kterou britská vláda zakázala podle protiteroristických zákonů. O zásahu informovala Metropolitní policie na síti X.

Úřady už dříve varovaly, že policie bude při nahlášené demonstraci hromadně zatýkat. Zákonodárci zakázali skupinu jako teroristickou organizaci poté, co aktivisté v červnu vnikli na základnu královského letectva a poškodili dvě tankovací letadla.

Izrael schválil okupaci města Gazy, přislíbil humanitární pomoc i mimo bojové zóny

Demonstranti, kteří tvrdí, že tento zákon neoprávněně omezuje svobodu projevu, se dnes odpoledne shromáždili na náměstí před britským parlamentem. Desítky z nich držely transparenty s nápisem jako „Jsem proti genocidě. Podporuji Palestine Action.“ To stačilo policii k zásahu. Podle ní bylo na shromáždění asi 500 až 600 lidí.

Záběry z demonstrace před britským parlamentem, kde policie zasahovala proti účastníkům protestu na podporu zakázané skupiny Palestine Action (9. srpna 2025)
„Kolem 15:40 (16:40 SELČ) byl počet zatčených, kteří projevovali podporu Palestine Action přes 200, další zatýkaní pokračují,“ uvedla metropolitní policie na X s tím, že někteří z přítomných jen přihlíželi, avšak všechny demonstranty držící transparenty na podporu Palestine Action policie prohledala nebo zadržela.

Musíme se sjednotit. Muslimské země se staví proti plánu Izraele obsadit Gazu

Příznivci organizace Palestine Action pořádali sérii protestů po celém Spojeném království od začátku července, kdy parlament tuto skupinu zakázal na základě protiteroristického zákona a kriminalizoval tím i projevy podpory pro toto hnutí.

Palestinský fotograf čelí obviněním z manipulací. Média od něj dávají ruce pryč

Vláda přistoupila k zařazení Palestine Action na seznam teroristických organizací poté, co aktivisté 20. června vnikli na základnu britského Královského letectva (RAF) v Brize Norton ve střední Anglii a poškodili pomocí červené barvy a páčidel dvě letadla.

Uskupení dlouhodobě podniká akce proti britským zbrojním společnostem, které viní z podpory Izraele v současné válce v Pásmu Gazy.

Policie v Londýně zatýkala na demonstraci na podporu zakázané propalestinské organizaci

