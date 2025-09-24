Francie, Británie, Portugalsko, Belgie a tak dál, k tomu širší Západ – Kanada, Austrálie, Nový Zéland. Země, které říkají, že za agresi nelze odměnit Putina, klidně odměňují Hamás.
Masakr funguje. Pozabíjejte nějaké Židy, využijte lidi jako štíty a stát je v kapse. Hamás už se přihlásil jako laureát této nové ceny za terorismus, když vyhlásil vítězství a označil uznání Státu Palestina za „jeden z plodů 7. října“. To byl ten den, kdy Hamás přepadl Izrael a pozabíjel za den nejvíc Židů od chvíle, kdy přestaly fungovat plynové komory v Osvětimi.
Předstírají, že myslí na Gazu, zatímco myslí na sebe. Je to jen divadlo pro doma. Víc než Gaza jim leží na srdci hlasy a průzkumy.